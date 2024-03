Les Bleus se sont imposés face aux Gallois (24-45) dans un match fou à Cardiff. Menés au score jusqu'à l'heure de jeu, les hommes de Fabien Galthié ont montré beaucoup de personnalité pour prendre le dessus sur une jeune équipe galloise très joueuse.

On a retrouvé les Bleus, dimanche à Cardiff. Après trois rencontres plus que mitigées, les Français ont retrouvé des couleurs sous le toit du Principality Stadium face à des Gallois joueurs mais trop justes physiquement.

Dans votre émission La Troisième mi-temps, les journalistes sont revenus sur ce beau succès tricolore en terres galloises, une victoire pleine de promesses pour l'avenir avant de défier le XV de la Rose lors du dernier match du Tournoi des 6 Nations. "C'est une vraie victoire forte de sens. On a vu des Bleus conquérants, avec de l'envie, de l'allant."

"Les jeunes n'avaient pas froid aux yeux"

Ce match fut l'occasion de lancer dans le grand bain plusieurs jeunes. Depoortere, Barré, Meafou, Le Garrec pour sa première comme titulaire, les jeunes bleus ont pris leurs responsabilités, à l'image du demi de mêlée du Racing, très bon dans la conduction du jeu. "En fait, les jeunes n'avaient pas froid aux yeux. Barré, Bielle-Birrey qui a un peu plus d'expérience, Depoortere, ils ont envoyé du jeu. Ils ont montré qu'ils avaient de la personnalité et ça a donné de la confiance à cette équipe de France." Reste plus qu'un match dans ce Tournoi, et pas n'importe lequel, le "Crunch" face aux Anglais, bourreaux du Trèfle le week-end dernier et en pleine confiance. Ça promet...