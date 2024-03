Le point sur la 22e journée de Nationale : Carcassonne se rapproche du podium, Hyères-Carqueiranne le chant du cygne ?

Tandis que Chambéry fait la bonne opération du week-end, dans le Var, le "nerf de la guerre" est plus que jamais au centre de l’actualité. Et la menace d’un scénario catastrophe reste bien prégnante en dépit du large succès face au promu viennois.

C’est peu dire si les suiveurs du troisième échelon retiennent leur souffle. Appelé à se dégager , et pas seulement du fait d’une dynamique sportive tout à fait honorable, le ciel surplombant le littoral varois s’est de nouveau assombri ces derniers jours. Un mois à peine après l’effacement du Blagnac Rugby, on imagine mal un autre club disparaître des écrans radars. Nonobstant, cela va de soi, le cadre privilégié (doux euphémisme!) dans lequel il évolue : celui de la Côte-d’Azur, en l’occurrence. Hier encore, la confrontation entre ceux qui, à un an d’intervalle, ont perdu une finale honorifique (il s’agissait, pour les Varois, de celle de Fédérale 1) a tourné à l’avantage du RC Hyères-Carqueiranne. Puisse le dit résultat prolonger le sursis. Si tel n’est pas le cas, plusieurs cas de figure plus ou moins "abracadabrantesques" pourraient se présenter : parmi lesquels, la suppression de l’access match dont Vienne est censé être le protagoniste tout désigné. Mais aussi, une neutralisation des résultats obtenus par les protégés de Grégory Le Corvec, de Sébastien Bruno et de "Manu" Boutet. De quoi fausser le jeu une nouvelle fois, même si deux équipes seulement ont baissé pavillon à domicile au profit de ces derniers. Massy, puis Vienne. Massy, justement, s’accroche aux branches de l’infime espoir. Les Essonniens ont disposé de Nice. Seul petit bémol, l’indispensable ralentissement espéré n’a pas eu lieu dans les proportions escomptées. Certes, Suresnes est rentré bredouille d’Albi. En revanche, Chambéry,lui, a fait le plein aux dépens du CS Bourgoin-Jallieu.

Ainsi , quelque part, le dernier strapontin encore accessible s’éloigne donc à l’occasion de ce vingt-deuxième acte, et la réception de Bourgoin-Jallieu par Massy , dans quinze jours, se présentera sous l’aspect du quitte ou double "à huit points", pour reprendre l’expression consacrée !

Carcassonne avec vue sur le podium

Toujours au chapitre qualificatif, on note que Carcassonne, comme envisagé dans ces mêmes colonnes, se détache en vue d’un barrage à domicile. Périgueux, victorieux en novembre dernier, a subi l’équivalent de la double peine. Non seulement son vainqueur "in situ" inverse la tendance aux points terrains (5 à 4, bonus offensif oblige) , mais Chambéry , pour les raisons que l’on connaît , prend ses distances. N’oublions pas que les Savoyards avaient partagé les points (16-16) lors de leur déplacement dans la Cité des Palmiers,en tout début de saison. Donc, si Hyères-Carqueiranne, hélas, trois fois hélas, devait rejoindre Blagnac aux oubliettes avant la fin de la phase régulière, la deuxième "nouvelle donne" serait loin de leur être défavorable. Idem, à plus forte raison même , pour Bourgoin-Jallieu !

Qualification directe : le statu quo

Enfin, l’ultime coup de projecteur sera conjointement orienté en direction de Narbonne et de Tarbes. Ils opposent décidément une farouche résistance à leurs hôtes, les valeureux Bigourdans ! Si le favori l’a emporté (non sans avoir été mené à la pause et poussé dans ses derniers retranchements dans le temps additionnel), pas moyen de se rapprocher davantage encore d’Albi. En effet,aucun des vainqueurs n’ayant engrangé le bonus offensif , le statu quo garde ses prérogatives au classement. On l’aura compris, la qualification directe pour la demi-finale n’a pas fini de faire l’objet d’une rude bataille.