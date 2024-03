En infligeant une lourde défaite à leur voisin berjallien, les Savoyards ont affirmé leurs ambitions dans la course au top 6.

À chacun ses motivations à l’approche du derby entre Chambéry et Bourgoin. Celles des Savoyards tenaient en leur volonté de mettre un terme à une suite de cinq matchs sans victoire (un nul, quatre défaites), celles des Isérois à leur désir d’effacer de leurs mémoires le souvenir du match aller perdu sur une pénalité retournée à l’ultime minute (13-14). S’il est un point sur lequel les deux équipes se rejoignaient, c’est bien celui de l’enjeu, en l’exprimant d’une même voix avant match : "C’est un seizième de finale que nous allons disputer."

Cette marche importante, les Chambériens l’ont franchie allégrement, portés par les 5 000 spectateurs présents dans un Chambéry Savoie Stadium comble pour la deuxième fois de la saison (après la réception de Bourg-en-Bresse pour son inauguration). Les Berjalliens ont quant à eux buté dessus, en encaissant un essai sur une interception après trois minutes de jeu, en étant menés 21 à 0 à la demi-heure, en jouant à quatorze durant toute la seconde période suite à un carton rouge, en buvant le calice jusqu’à la lie pour encaisser un sixième essai dans les ultimes secondes d’un match totalement raté qui aura mis en lumière des failles dans leur jeu, voire dans leur engagement.

Centième pour Coignat

Le "seizième de finale" a désigné son vainqueur, sans appel. Si les Berjalliens vont devoir digérer le cuisant revers essuyé au pied du Granier, pour les Savoyards, qui ont dominé cette rencontre de la tête et des épaules, le bilan s’avère très positif, dans le résultat comme dans le contenu. "C’est un match accompli, parce que nous avons su assurer une véritable continuité dans le niveau d’engagement, dans la performance. Nous avons mis beaucoup d’intensité dans notre jeu, tant offensivement que défensivement, en nous appuyant sur une conquête performante. C’est le rugby qui nous caractérise et il nous a permis de faire très vite la différence" apprécie Cyril Villain. Si cette large victoire a permis de célébrer la centième sous le maillot jaune et noir du troisième ligne Thomas Coignat, elle a aussi mis fin à cent soixante-dix minutes de carence offensive, le dernier essai remontant au match du 9 février à Bourg-en-Bresse. "Nous n’avons pas changé notre philosophie de jeu, assure le manager chambérien, mais cela ressemble à notre saison, avec parfois des difficultés en déplacement. Face à Bourgoin, nous avons osé, nous avons pris des risques et cela va nous apporter de la confiance."

Ce derby n’a pas pour autant scellé le sort des deux équipes. Tout au plus a-t-il sérieusement compliqué la tâche des Berjalliens et ouvert le champ des possibles pour les Chambériens. "Cette victoire nous évite surtout de refermer la porte de la course à la qualification, modère Cyril Villain. Associer le résultat et la qualité du jeu n’est pas anodin mais il nous reste quatre matchs, avec un calendrier qui ne nous est pas favorable." Revenus dans le top 6, les Savoyards vont devoir défendre leur place en allant à Albi, Vienne et Tarbes et en recevant Périgueux. Pour aborder ce sprint, ils pourront s’appuyer sur la confiance que leur a apporté ce derby à sens unique. Bourgoin pour sa part devra chasser ses doutes.