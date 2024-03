Le Foyer Laïque Haut-Vernet réintégré en Régionale 1 par le Tribunal Administratif de Versailles

Sanctionné d'une exclusion du championnat de Régionale 1, tout comme l'Entente Fleury-Salles-Coursan, après une grosse bagarre qui aurait entraîné des insultes racistes en octobre 2023, le Foyer Laïque Haut-Vernet a finalement été réintégré. Le Tribunal Administratif de Versailles a décidé de suspendre l'exécution de la sanction prononcée initialement contre le club d'Occitanie.

L'histoire avait fait grand bruit : le 1er octobre 2023, de violentes bagarres ont éclaté lors d'un match de Régionale 1 qui a eu lieu à Coursan lorsentre l'EFSC et le Foyer Laique du Haut-Vernet. À l'issue de la rencontre, ce sont dans les tribunes que les réglements de compte se sont poursuivis. Les images ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et des médias, alors que les gendarmes et les secours ont dû intervenir pour calmer tout le monde. Plusieurs personnes ont été transportées à l'hôpital et des plaintes ont été déposées par les deux clubs, alors que le Foyer Laïque Du Haut Vernet avait dénoncé des insultes racistes. Le résultat de tout cela avait été l'exclusion des deux équipes du championnat par la commission d'appel de la FFR.

Des matchs à jouer

Rejetant cette sanction qu'il trouvait injuste, le FLHV avait interjeté appel auprès du CNOSF, avant de saisir le tribunal administratif de Versailles. C'est cette dernière instance qui a finalement ordonné de suspendre l'exécution de la sanction prononcée à l'encontre du club d'Occitanie. Il est ainsi réintégré en Régionale 1. Quatre mois après les faits, de nombreux matchs initialement "annulés" sont donc devenues des rencontres "reportées" et son ainsi à jouer.

Via un communiqué, la Ligue Occitanie Rugby a communiqué : "Le bureau de la Ligue, réuni en séance extraordinaire le lundi 4 mars, a donc décidé, conformément aux règlements généraux de la FFR :

De faire jouer dès le Dimanche 10 Mars, première journée de repli disponible, le « match reporté » le plus ancien, (art 313-5 des RG), à savoir : Uzès/ FLHV,

De faire jouer le 17 Mars, dernière journée de la phase qualificative, le match figurant à cette date au calendrier initial, soit FLHV/Mauguio,

Les autres « rencontres reportées » ne pouvant se jouer, faute de dates disponibles, il leur sera appliqué le système des péréquations, tel que prévu à l’art 341-3 des Règlements Généraux FFR."

La suspension de la sanction est possiblement momentanée.