Ce dimanche, un joueur de l’équipe Espoirs Fédéraux de l’Union Barbezieux-Jonzac a été victime d’un choc sur le terrain lors de la rencontre face à Mauléon. Il a été héliporté au CHU Poitiers.

C’est une image qui fait froid dans le dos. Alors que les espoirs de l’Union Barbezieux-Jonzac et Mauléon s’affrontent pour la 22ème journée du championnat d’Espoirs Fédéraux, un accident de jeu survient subitement. Sur un plaquage tout ce qu’il y a de plus régulier, Gontran Bisserier, un jeune joueur de l’UBJ, tombe au sol. Victime d’un choc, il reste au sol, inerte. Rapidement, son coéquipier et arbitre de touche voit que quelque chose ne va pas. Il se presse d’appeler les soigneurs, qui constatent que le jeune troisième ligne ne va effectivement pas bien.

Après plusieurs minutes, l’hélicoptère du Samu est dépêché sur place. Dans une séquence illustrant les valeurs de ce que veut représenter le rugby, les joueurs des deux équipes sont tous ensemble en rond au milieu du terrain autour de l’arbitre du jour qui met un terme à la rencontre. Les deux équipes quittent la pelouse pour laisser place aux matchs de Fédérale 1. À son arrivée au CHU de Poitiers, le joueur de l’UBJ est, selon les informations de nos confrères de la Charente libre, plongé dans le coma. Ce lundi matin, son état est toujours préoccupant.

La rédaction du Midi Olympique et de Rugbyrama apporte tout son soutien au joueur ainsi qu’à ses proches.