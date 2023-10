Ces débordements sont en train de dépasser le cadre du rugby. Suite à une bagarre générale qui a éclaté à l'issue de la rencontre opposant l'EFSC et le Foyer Laïque du Haut-Vernet le week-end dernier, le président de SOS Racisme a décidé de saisir la justice. Au cours de cette bagarre, d'importants propos racistes auraient été entendus.

Le match qui opposait l'Entente Fleury - Salles - Coursan et le Foyer Laïque du Haut-Vernet est en train de prendre une nouvelle dimension. Alors que les deux équipes s'affrontaient sur la pelouse de Coursan pour le compte de la deuxième journée de Régionale 1, des débordements ont eu lieu en dehors du terrain. Après la rencontre, plusieurs bagarres ont éclaté en bas des tribunes. Des images d'une rare violence qui ont beaucoup fait parler.

Dans les colonnes de 20 minutes, le président de SOS Racisme s'est exprimé : "Les rugbymen du "Foyer laïque du Haut-Vernet" à Perpignan ont été victimes d’une ratonnade aux cris de "Sales bougnoules"". Dominique Sopo a donc décidé de saisir la justice pour "que les responsables de cette agression raciste soient punis."

"Vous êtes des sales arabes, rentrez chez vous"

Sur une vidéo publiée par Loopsider, deux joueurs ainsi qu'un entraîneur du Foyer Laïque du Haut-Vernet se sont exprimés. Mohamed assure : "Je me suis mis en boule et j'ai entendu : "sale arabe tu mérites que ça". Cela fait trois, quatre jours que je ne dors pas. Je fais des cauchemars... Ils nous jetaient les verres de bière dans la gueule. "Vous êtes des sales arabes, rentrez chez vous". J'ai reçu des coups de partout. Franchement j'ai vu la mort. " De son côté, Zinedine raconte : "Je vois une bagarre éclater, je vois mon entraîneur au milieu qui est blessé et qui s'interpose. Il reçoit un coup à la tête et ça a commencé à éclater. Il y a eu plein d'insultes."

Vincent Lagassé, un entraîneur du club perpignanais affirme : "Je veux que la Fédération sanctionne. Je veux que la justice sanctionne. Par contre, laissez-les jouer au rugby. Je ne veux pas tomber dans cette idée que ce sont des gens de Coursan, des gens du rugby qui ont lâchement attaqué mes joueurs. Je suis désolé que des joueurs de Coursan aient été touchés".

Des plaintes ont été déposées par le Foyer Laïque du Haut-Vernet comme par l'Entente Fleury - Salles - Coursan. Depuis les faits, l'EFSC ne souhaite pas s'exprimer ayant simplement publié un communiqué où le club explique : "Nous ne rentrerons dans aucune surenchère médiatique et tentons à apporter notre soutien à nos joueurs et supporters blessés. Ne pas répondre ne veut pas dire que nous laisserons salir notre club. Des plaintes ont été déposées, la justice a été saisie, un de nos joueurs souffre de six fractures de la face."

Dans les colonnes de Rugby Amateur, des membres du club de l'EFSC se sont insurgés contre les accusations racistes à l'encontre de leur club. Bertrand et Dimitri que ces propos viendraient du camp adverse... Pour l'heure, les deux équipes sont "suspendues" puisque Alain Doucet, président de la ligue Occitanie annonçait ce mardi que les rencontres des deux équipes seraient reportées "jusqu'à nouvel ordre". Les deux clubs ne fouleront donc pas les pelouses ce week-end dans l'attente des différentes sanctions qui pourraient être prises.