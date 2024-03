Mardi soir, le trois-quarts centre du XV de France Gaël Fickou (29 ans, 88 sélections) s’est présenté face à la presse : il a tour à tour évoqué le faux pas contre l’Italie, la concurrence à son poste et les attentes que sa personne a toujours suscitée, depuis son début de carrière…

Dans quel état d’esprit avez-vous retrouvé Marcoussis, dimanche soir ?

La semaine de repos a fait beaucoup de bien parce que nous étions tous très frustrés, après l’Italie. Maintenant, nous voulons retrouver notre niveau de jeu et repartir de l’avant, même si la fin du Tournoi des 6 Nations (à Cardiff et face à l’Angleterre, à Lyon, N.D.L.R.) sera très relevée.

D’habitude, à Marcoussis, le premier entraînement de la semaine donne des indications très précises sur la composition d’équipe. Dès lors, pourquoi la séance de mardi a-t-elle échappé à cette routine ?

Je ne sais pas pourquoi. C’est probablement pour stimuler l’équipe, pour montrer aux joueurs que rien n’est acquis et qu’à tout moment, l’équipe peut être différente des matchs précédents. Ces derniers temps, on connaissait la compo d’équipe très tôt dans la semaine mais il déjà arrivé, lors du premier mandat, que nous ne soyons mis au courant que le mercredi précédant la rencontre. […] Parfois, le changement fait du bien : le groupe a besoin d’être stimulé mais on verra si ça nous aide à gagner ce week-end.

Que s’est-il passé il y a quinze jours, face à l’Italie, à Lille (13-13) ?

On a voulu marquer trop vite. On a tenté la passe de trop, la passe sautée… Or, face à des équipes internationales, il faut prendre le temps ; il faut construire son jeu séquence après séquence… [...] En clair, on a fait de très bonnes choses à Lille mais on en a aussi fait de très mauvaises.

Pouvez-vous développer ?

Ce match, il s’est joué lors de ces trente premières minutes où on a poussé, dominé mais sans pouvoir vraiment concrétiser. En deuxième mi-temps, nous étions en infériorité numérique (après l’expulsion de Jonathan Danty, N.D.L.R.) : on a alors déployé beaucoup plus d’énergie pour franchir à tout prix leur défense qui était ce jour-là très dense mais on s’est précipité. A Lille, l’Italie s’est sublimée et a réussi à nous contrer.

Comment avez-vous jugé vos performances personnelles depuis le début du Tournoi des 6 Nations ?

Contre L’Irlande, on n’a pas été au niveau et moi le premier. Contre l’Ecosse, je pense avoir été à un très bon niveau. Mais contre l’Italie, on a tous été très moyens…

Il y a toujours eu beaucoup d’attente autour de vos performances...

C’est le jeu. Ca fait longtemps que je suis là et on attend toujours que je sois à mon meilleur niveau, que je sois le joueur qui perce, qui brille... C’est gratifiant et à moi d’être à la hauteur de ces attentes. Depuis le début du Tournoi, il y a eu me concernant de très bonnes choses et de très mauvaises. Mais en face, il ne faut pas oublier qu’il y a aussi des mecs avec des qualités…

Quel regard portez-vous sur Nicolas Depoortère, Emilien Gailleton ou Pierre-Louis Barassi, qui postulent au centre ?

Il y a aussi Yoram Moefana, qui est avec nous depuis très longtemps et performe. Ce sont tous des joueurs très talentueux. […] Vous savez, il y a toujours eu des bons centres en équipe nationale. Si ce n’est pas moi ou Jo Danty, ce sont d’autres joueurs qui feront briller le maillot bleu.

Quelle différence y a-t-il entre Nicolas Depoortere, par exemple, et Jonathan Danty ?

(il éclate de rire) Dix kilos de moins ! Nico est dans la vitesse, la passe… Jo, c’est un bulldozer, il n’y a qu’un comme lui en France. Tout peut fonctionner, vous savez : à l’époque où je jouais avec Virimi Vakatawa en équipe de France, nous étions tous les deux dans l’évitement et ça marchait bien.

Après le match nul contre l’Italie, Fabien Galthié disait qu’il ne manquait « pas grand chose » à l’équipe de France pour redevenir compétitive. Etes-vous d’accord ?

Oui. On essaie de trouver ces réglages et on va réussir à les trouver. Je suis convaincu qu’à très court terme, on redeviendra redoutables. On va relever la tête. Et j’espère dès ce week-end.