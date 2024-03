Alors que l'équipe de France s'entraînait à Marcoussis ce mardi, le deuxième ligne Posolo Tuilagi et le talonneur Peato Mauvaka étaient absents. Le premier est malade et le deuxième souffre d'une contusion.

Avant de retrouver le pays de Galles ce dimanche, lors de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations, le XV de France est à Marcoussis pour peaufiner sa préparation. Ce mardi, un entraînement avait lieu, sans qu'aucune indication ne soit donnée au niveau de la composition d'équipe. Ce qui était en revanche à noter, c'est que deux des titulaires face à l'Italie manquaient à l'appel : Posolo Tuilagi et Peato Mauvaka. Le premier, qui a découvert le groupe lors de ce Tournoi des 6 Nations et qui voit Thibaud Flament et Emmanuel Meafou revenir, est malade et a été préservé pour cette séance. Le deuxième, qui est désormais un cadre du groupe, souffre d'une contusion et le staff a préféré lui laisser le temps de récupérer.

Pas de risque pris

Présent en conférence de presse, l'entraîneur des avants et de la conquête Laurent Sempéré a tenu à préciser : "Peato a été ménagé, il souffre d'une contusion. Nous n'avons pas voulu prendre de risque. Il a fait le reste de la journée, il n'a juste pas participé à la séance de cet après-midi. Posolo est souffrant, donc malheureusement il n'a pas pu participer à la séance. Il est malade."

La composition des Bleus sera dévoilée vendredi à 11h45. le match face au pays de Galles aura lieu à 16h dimanche, sur la pelouse du Principality Stadium de Cardiff.