Après un début de Tournoi des 6 Nations 2024 pour le moins inquitétant, ça bouge dans les rangs du XV de France. Pour la première fois, Fabien Galthié et son staff entretiennent le flou sur leur composition d'équipe. Une manière de maintenir leurs hommes sous pression.

Il flottait un air de défaitisme, presque de fatalisme depuis le début de ce Tournoi des 6 Nations 2024. Une impression d’histoire qui s’enclenche mal et que la gifle inaugurale à la piaule face à l’Irlande (17-38) n’a fait qu’amplifier. Prisonniers de la bulle temporelle du quart de finale perdu face à l’Afrique du sud et bien embêtés quand il s’agissait de regarder devant, les Bleus ont laissé planer jusqu’ici un vent de résignation, n’envoyant guère de signaux de révolte face à leur rugby qui se délitait soudainement. C’est vrai jusque dans la communication corporelle et verbale de leur sélectionneur.

Le bilan est pourtant tout juste à l’équilibre (1 victoire, 1 défaite, 1 match nul) mais par deux fois, le couperet de « l’échec de trop » est tombé tout près. Le contenu des matchs, surtout, a parfois tourné à l’indigent. Et le sélectionneur de voir du positif partout, tout le temps. "Je trouve que c'est parfait, le contenu est parfait" après l’heureuse victoire en Ecosse (16-20). "Les joueurs ont fait preuve de courage, ont été déterminés" après le piteux match nul face à l’Italie (13-13), avant d’admettre tout de même "une période délicate, douloureuse." Alors, on ferme les yeux et on attend que ça passe ? Après la semaine de repos post-Italie, les Bleus ont visiblement décidé de réagir, enfin, dans le sillage de leur staff.

Fini la "calinothérapie" et les messages de confiance à l’excès, qui commençaient à ressembler dangereusement à du confort. Le choix de laisser planer le doute sur la composition d’équipe en témoigne, ce mardi. C’est tout sauf anodin.

Une semaine pas comme les autres

Pour stimuler ses troupes, pour les réveiller peut-être, Fabien Galthié a donc choisi d’innover : pour la première fois depuis plus de quatre ans et sa prise officielle de fonctions, l’entraînement « à haute intensité » du début de semaine n’a rien laissé transparaître de ses choix. Habituellement, on avait le droit à des chasubles bleues pour les titulaires, floquées du bon numéro ; des chasubles blanches pour les remplaçants et les joueurs hors groupe. Galthié jouait jusque-là la transparence, laissant à la vue de tous ses choix pour le week-end à venir.

Alors, cette fois, une volonté de perturber l’adversaire ? Les médias ? Rien du tout. C’est bien à ses joueurs que le sélectionneur s’adressait, quand il décida de brouiller les cartes. "Pour maintenir le groupe en vie. Et pour que, nous aussi, nous sentions l'émulation du groupe, ce qui n'est pas le cas lors d'une semaine plus classique" confirmait en suivant la séance Laurent Sempéré, le co-entraîneur des avants. "Aucun joueur ne sait s'il va commencer. Parce que si on connaissait la composition, on se serait entraîné comme chaque semaine."

C’est peut-être un détail pour vous, mais ça veut dire beaucoup. Cela veut d’abord dire que Fabien Galthié et son staff ont choisi de bouleverser les habitudes de leurs joueurs, de les placer dans une zone de (petit) inconfort. Et si quelques éléments de la réflexion interne au staff quant à la future composition d’équipe qui sera annoncée vendredi (Barré à l’arrière, Ramos en 10, Meafou en 5) ont bel et bien fuité, ils n’ont pas trouvé leur concrétisation lors des premières séances d’entraînement. Ça bouge, enfin. Les Bleus entrent en zone d’alerte.