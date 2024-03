Après leur succès lors de l'étape de Los Angeles, il faudra patienter plus d'un mois pour retrouver les Bleus du VII, comme les filles, 5e aux USA. Cela sera à Hong-Kong, du 5 au 7 avril.

Les Bleus viennent de mettre fin à 19 ans de disette sur le circuit mondial de rugby à 7 en remportant l'étape de Los Angeles ! Alors, forcément, tout le monde a envie de revoir jouer Stephen Parez-Edo Martin, Jefferson Lee-Joseph et consorts, ainsi que la réaction des coéquipières d'Anne-Cécile Ciofani, frustrées après leur cinquième place aux Etats-Unis. Et, si possible, pas au milieu de la nuit, afin de ne pas avoir à mettre le réveil pour se lever à plus de trois heures du matin pour voir les hommes de Jérôme Daret et les joueuses de David Courteix. Lors de la prochaine étape du circuit mondial, il ne faudra plus se lever tôt le matin mais veiller tard le soir car le circuit mondial du rugby à 7 traverse l'océan Pacifique. La prochaine étape sera à Hong-Kong du 5 au 7 avril prochain. Celle d'après, sera toujours en Asie de l'est, à Sinagapour précisément du 3 au 5 mai. Pour voir le circuit mondial débarquer en Europe, il faudra attendre la toute dernière étape du calendrier, à Madrid, du 31 mai au 2 juin.

Cette escale dans la capitale espagnole remplace celle présente à Toulouse l'année dernière. Pour voir les équipes nationales de rugby à sept dans l'hexagone, il faudra attendre les Jeux Olympiques à Paris, du 24 au 27 juillet pour les équipes masculines, du 28 au 30 pour celles féminines.