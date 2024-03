Le nouveau classement général des Sevens Series voit les Français, sacrés à Los Angeles, effectuer un bond dans la hiérarchie : les Bleus sont passés du septième au quatrième rang grâce aux 20 points empochés en Californie. Les Françaises restent troisièmes mais perdent du terrain sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Les deux équipes de France disputeront selon toute vraisemblance le top 8 final de Madrid, du 31 mai au 2 juin. La sélection entraînée par Jérôme Daret est passée du septième au quatrième rang grâce à son historique succès californien et se donne ainsi une très large marge de manœuvre pour la suite.

À deux étapes du décompte final, elle compte 21 unités d'avance sur la Grande-Bretagne, finaliste à Los Angeles et première non-qualifiée à l'heure actuelle. Les Bleus ont doublé l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie au classement et pointent désormais à huit longueurs du podium. Ils ont, pour l'anecdote, ainsi retrouvé leur rang final de la saison passée mais les écarts sont minimes en milieu de tableau. Du côté des filles, les Bleues, cinquièmes à Los Angeles, occupent encore la troisième marche du podium mais voient les Etats-Unis revenir à dix unités. À noter la remontée des surprenantes Brésiliennes, à une longueur seulement du top 8.

Rappelons que ce classement est honorifique car la victoire finale dans le Sevens Series se jouera à Madrid entre les huit meilleures nations, les compteurs étant remis à zéro pour l'occasion. Les quatre derniers joueront un mini-championnat avec les quatre meilleures formations du Challenger afin de déterminer s'ils resteront ou non dans l'élite du 7 mondial.

Le classement masculin. 1. Argentine 90 points, 2. Irlande 70 pts, 3. Fidji 64 pts, 4. France 56 pts, 5. Australie 55 pts, 6. Nouvelle-Zélande 53 pts, 7. Afrique du Sud 48 pts, 8. États-Unis 36 pts, 9. Grande-Bretagne 35 pts, 10. Espagne 27 pts, 11. Samoa 24 pts, 12. Canada 12 pts.

Le classement féminin. 1. Australie 90 points, 2. Nouvelle-Zélande 86 pts, 3. France 74 pts, 4. États-Unis 64 pts, 5. Canada 62 pts, 6. Irlande 48 pts, 7. Fidji 42 pts, 8. Grande-Bretagne 29 pts, 9. Brésil 28 pts, 10. Afrique du Sud 18 pts, 11. Japon 16 pts, 12. Espagne 13 pts.