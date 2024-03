Les Bleus ont remporté le Sevens Series de Los Angeles. Antoine Dupont et ses nouveaux partenaires se sont imposés face à la Grande-Bretagne (21-0), en finale, pour offrir à la France son deuxième sacre dans la compétition, le premier depuis 2005. Une consécration et un message fort à moins de cinq mois des JO.

L'équipe de France est montée sur le toit de la planète rugby à VII, ce dimanche, à Los Angeles. En remportant la finale du LA Sevens face à la Grande-Bretagne (21-0), les hommes de Jérôme Daret ont écrit une magnifique page de l'histoire de la discipline dans l'Hexagone, dix-neuf ans après l'unique victoire française en Sevens Series jusqu'alors.

Les Bleus ont été plus pragmatiques et tranchants que leurs rivaux britanniques pour l'emporter sans coup férir (14-0). Un premier essai d'Antoine Zeghdar (7e) sur un ballon de récupération et une jolie action collective conclue par Stephen Parez-Edo Martin (9e) ont permis aux Français d'effectuer un sérieux écart au score face à un adversaire à court d'inspirations et d'énergie. La défense, déjà restée hermétique face aux Etats-Unis en quart, a de nouveau été remarquable. L'efficacité tricolore dans les rucks a aussi été déterminante. Entré en jeu à cinq minutes du coup de sifflet final, Antoine Dupont n'a même pas eu besoin de signer de coup d'éclat. Le Toulousain s'est principalement illustré en défense et au sol avant d'offrir l'essai de la délivrance à Théo Forner (13e).

La récompense de tout un projet

Au-delà du magnétique Antoine Dupont, incontournable tête d'affiche de cette quinzaine nord-américaine, toute une génération et un projet sont récompensés, des cadres (Riva, Parez, Iraguha...) aux nouvelles figures (Joseph, Rebbadj, Zeghdar...) : “C’est tout le travail effectué depuis un an ou deux qui paye, évoquait, dans le week-end, Paulin Riva. La saison passée, on arrivait très fréquemment dans le dernier carré. Là, on a eu un peu de mal à se lancer en début de saison mais on monte en puissance.” Après avoir disputé six demi-finales en onze épreuves en 2022-2023, les Bleus ont touché le Graal. Celui auquel leur progression les prédestinait : “Depuis que Jérôme Daret est à la tête de l’équipe France, il y a eu un grand pas en avant d’effectué, retraçait ce samedi Stephen Parez-Edo Martin. Il a su s’entourer des bonnes personnes et l’équipe est vraiment solide désormais.”

Elle est même bien plus que ça désormais : elle fait partie des nations dorées, de celles qui ont le talent, le vécu et la profondeur d'effectif pour viser les sommets. À moins de cinq mois des jeux Olympiques, dont le tournoi masculin se déroulera du 24 au 27 juillet, la promesse ne pouvait être plus belle.