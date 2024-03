Même sans Antoine Dupont, la vie continue pour les Bleus du 7. La prochaine étape du circuit mondial se déroulera en Asie, et plus précisément à Hong-Kong du 5 au 7 avril prochain. L'occasion pour les Français de confirmer après leur victoire historique à Los Angeles, et pour les Françaises de relever la tête après un tournoi décevant aux Etats-Unis.

La prochaine étape du circuit mondial conduira les 24 équipes participantes à Hong-Kong du 5 au 7 avril prochain. Le tirage a été effectué dimanche soir à Los Angeles. Les Bleus auront notamment fort à faire avec les Fidji et l’Australie d’entrée. L'année dernière, ce sont les Néo-Zélandais qui avaient remporté l'étape de Hong-Kong face aux Fidji (24-17). Les Français avaient été éliminés en demi-finale mais avaient décroché la médaille de bronze face à la Grande-Bretagne. Stephen Parez with the bronze-winning try! \ud83d\udd25 @FranceRugby #HSBC7s | #HK7s pic.twitter.com/JbrxHpiTqR — HSBC SVNS (@SVNSSeries) April 2, 2023 Décevantes à Los Angeles, les Françaises devront relever la tête et retrouveront dans leur poule la Nouvelle-Zélande, qui a glané l'or aux Etats-Unis. Elles affronteront également le Brésil et le Grande-Bretagne en phase de poules. Lire aussi : Où et quand se joueront les prochains tournois des équipes de France ? Le tableau masculin Poule A : France, Fidji, Australie, Canada. Poule B : Grande-Bretagne, Argentine, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande. Poule C. Irlande, Espagne, Samoa, Afrique du Sud Le tableau féminin Poule A : Nouvelle-Zélande, France, Brésil, Grande-Bretagne. Poule B : Australie, Afrique du Sud, Irlande, Fidji. Poule C : Etats-Unis, Canada, Japon, Espagne.