L'entraîneur national à VII s'est dit très fier de ses troupes après le sacre de Los Angeles, ce dimanche, au terme du Seven Series organisé en Califonie. Le technicien mesure aussi le chemin parcouru depuis sept ans et envisage l'avenir avec un mélange d'optimisme et de détermination.

On imagine ce que peut représenter cette médaille d’or après sept ans à la tête des Bleus…

Nous la cherchons depuis si longtemps, on va la savourer celle-là. Je suis très fier de mes joueurs et de ce qu’ils ont accompli. On est dans un niveau de rugby à VII incroyable, très homogène. C’est dur, très dur. Il faut être en mesure d’en découdre à chaque match et d’être malins. Ils l’ont été. C’est chouette. Je rends hommage à toutes les équipes que l’on a affrontées et qui nous ont donné du fil à retordre. Mais on arrive à trouver des solutions. Nous sommes en train de grandir de manière solide et nous avons envoyé un bon signal. C’est ce qu’on souhaitait faire cette année. Mais ce n’est pas fini. On a passé un petit pic et il y en a plusieurs qui arrivent. Il y a l’objectif de rester dans le top 8 pour Madrid et Paris évidemment.

Cela fait 19 ans, tout de même, que le VII français attendait cette deuxième victoire dans un Sevens Series…

Oui et d’ailleurs je fais un clin d’œil à Thierry Janeczek que j’ai appelé à la fin du match. C’était important. Je suis arrivé au VII grâce à lui. C’est un peu le mentor de cette discipline et c’était le seul à avoir gagné un Series jusqu’à aujourd’hui. Je bouscule l’ancien, je suis content de le faire. Je crois qu’il est fier de nous. C’est notre premier supporter.

Quelles émotions remontent à l'heure actuelle ?

On n’a pas l’habitude de gagner donc on va découvrir ces nouvelles émotions. Il y a de la joie, du plaisir, de la fierté. Il faut se nourrir de ces ondes positives. Elles vont forger notre résilience pour le futur.

L'équipe de France à VII lors de la Marseillaise précédant la finale du LA Sevens - World Rugby / Mike Lee

Pour en revenir au jeu, votre défense est restée hermétique en finale comme en quart. Est-ce le socle de ce succès ?

La défense nous amène beaucoup de réussite. Nous avions un gros défaut jusqu’à présent avec nos pénalités. Il y avait besoin de travailler la discipline. On s’y affaire, on s’efforce d’envoyer des signaux forts aux arbitres. À l’avenir, nous allons chercher à consolider ce qui marche bien, notre défense, et aussi tenter de progresser sur notre schéma offensif. Il y a un peu de chemin à faire en la matière.

Deux tournois, deux médailles dont un titre : quel est l’effet Antoine Dupont ?

Il a amené un peu de puissance. Il a amené aussi une médiatisation qu’il nous faut gérer. Ce n’est pas simple mais on grandit là-dedans aussi. Au passage, je remercie toutes les institutions qui nous permettent d’avoir accès à ces joueurs : la LNR, la FFR, l’Agence nationale du sport. C’est très important. Et il y a le staff et les joueurs eux-mêmes. J’avais dit qu’on était en route pour un futur excitant. Là, on le palpe.

Lors des deux prochaines étapes, il vous faudra faire sans Antoine Dupont. On vous imagine confiant en les capacités de votre groupe à maintenir le cap…

Ce qui est important dans ce sport, c’est de fonctionner en équipe. Antoine l’a signalé à plusieurs reprises. Nous avons joué plusieurs finales avec des groupes différents. Il n’y a pas de raison pour qu’on ne puisse pas rééditer cette performance. C’est tout un collectif qui doit continuer à grandir et à pousser fort. Et forcément, ça attirera d’autres joueurs.

L’écosystème que vous avez créé a été crucial dans le développement de la sélection. Quel en a été le point de bascule ?

Il fallait poser une compétition sur le circuit élite. C’était important pour envoyer un message. Je sais qu’il y a des entraîneurs qui ne croient pas en cette discipline mais il y en a qui poussent fort et de plus en plus. De notre côté, on leur montre notre professionnalisme, notre détermination, notre précision et le plaisir que procure le rugby à VII. Tous ces éléments nous ont permis d’attirer des joueurs. Je remercie ceux qui nous soutiennent.

Avez-vous donné carte blanche aux joueurs pour la troisième mi-temps ?

Oh oui, ils font ce qu’ils veulent, ils sont grands. Eux prennent l’avion demain. Nous, on a des réunions sur l’avenir du rugby à VII, on ne rentrera que mardi.