Séraphine Okemba, auteur d'un quadruplé face à l'Afrique du Sud, et Anne-Cécile Ciofani, meilleure marqueuse des Bleues sur le circuit cette saison, espèrent que la démonstration réalisée face à l'Afrique du Sud (53-0) dans le match pour la cinquième place servira de déclic en vue des prochaines échéances.

Séraphine Okemba : "Il ne faut plus que ça arrive"

"C’était important de bien finir après être passé bien à côté sur la première période du quart de finale. Il fallait même finir sur une très grosse note. L’or reste l'objectif et, à cet égard, la tournée n’est pas validée. Ce que je retiens, c'est que l'on donne trop de victoires. On sait qu’on n’est pas à notre place. Nous allons retourner au boulot et continuer de nous acharner. Notre bête noire, c’est nous-mêmes. On parle beaucoup, maintenant, il faut s’enrager, que cette rage nous porte. Et garder la tête à l'endroit en permanence. Il n’y a plus le temps d’attendre. Ça va aller très vite sur la fin de saison. Il ne faut plus que ce qui s'est passé à Los Angeles arrive. On doit se l’interdire."

Anne-Cécile Ciofani : "Chacune va devoir prendre ses responsabilités"

"Il s’est passé quelque chose après le quart. On a pris une sacrée claque, pas par l'adversaire mais par nous-mêmes. L'Afrique du Sud est une des équipes qui met le plus en difficulté les grosses nations et quand je vois ce qu'on a produit... Il y a de la colère et de la frustration. C'est à se demander pourquoi nous n'avons pas été capables de le faire plus tôt alors qu'on a les armes pour. L'objectif principal reste Paris mas toutes les étapes sont importantes. Nous n'avons pas su franchir le cap mais on a montré le visage que l'on souhaitait. Maintenant, il va falloir qu'on creuse et que l'on effectue un travail individuel. Le collectif ne peut pas tout pour les individualités. Chacune va devoir prendre ses responsabilités et sa place. Il faut que chacune apporte sa force au collectif. Il faut que l'on soit capable d'avoir de l'ego et de l'orgueil."