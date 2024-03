Le verdict favorable et, à plus forte raison, sans surprise d’hier soir en terres viennoises autorise encore certains espoirs de qualification directe des Audois aux dépens de l’actuel dauphin albigeois...

Tout le monde s’accordera à dire que pour l’heure, si une équipe tient la corde, solidement qui plus est, c’est bien Albi. Et ce, dans l’optique de l’évitement du tir de barrage. Les Tarnais avaient pourtant tout à redouter de Carcassonnais bien moins lotis qu’eux et, de ce fait, en quête d’un exploit hors de leurs bases. Rappelons que la lecture du classement est partiellement faussée dès lors que la mise à jour de ce dernier n’a pas encore eu lieu.

Il faudra attendre le 13 avril pour savoir si Périgueux est encore dans les clous. Bref, les Albigeois , battus lors du match aller, ont pris leur revanche. Ils ne sont pas encore à l’abri d’un retour en force sur leurs talons de Narbonne. Les Septimaniens, comme tout le laisser présager, ont fait le plein. Leur calendrier n’incite pas à la plaisanterie ,avec notamment les deux derbies au sommet de l’Aude à une semaine d’intervalle (6 et 13 avril), mais attention tout de même à un éventuel sprint échevelé , via le jeu des bonus offensifs notamment, dans la dernière ligne droite.

Albi et Narbonne donc désormais seuls dans le sillage du leader niçois victorieux de Chambéry, le constat n’étonnera personne. Le cas de figure d’une triangulaire n’eut été possible qu’en cas de "coup fumant" à l’actif des Suresnois en déplacement à Bourgoin-Jallieu. Les visiteurs n’étaient certes pas loin du compte, mais un certain Quentin Lefort a eu le dernier mot, celui d’un fabuleux triplé synonyme de prolongement du sursis !

Dans l’absolu, les vaincus ne perdent qu’un point , celui du match nul (24-24, puis 31-24) en l’occurrence , mais comme le compostage de la quasi totalité des billets de barragiste se fera dans un mouchoir de poche… Ne laissons surtout pas dans l’ombre le minimum syndical chambérien. Ramener le dit bonus défensif des Arboras , il fallait le faire, d’autant que la dynamique des dernières semaines n’est plus du tout favorable aux Savoyards. Quel derby (?) en perspective ce samedi 8 mars face au CS Bourgoin-Jallieu auquel de nombreux supporters ne manqueront pas d’apporter leur soutien ! Enfin, Bourg-en-Bresse a vaincu Tarbes comme les Bigourdans avaient disposé des Aindinois lors du match aller. Pour l’anecdote, tant aux points - terrains qu’ au cumul des essais sur l’ensemble des confrontations, c’est l’égalité parfaite entre ces deux adversaires. Tarbes garde toutefois une courte avance au départage, et ce, pour deux petites unités de goal-average particulier : 35 contre 33 ! Voilà qui en dit long sur le nivellement des valeurs dans l’autre moitié de tableau, même si, rappelons-le, Vienne est d’ores et déjà le protagoniste attitré de l’access match dont on aura l’occasion de reparler.