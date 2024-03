Au terme du succès de Toulon face à Perpignan (44-22), le directeur du rugby varois s'en est pris de manière musclée, dans un monologue oral, à un de nos confrères de l'Equipe.

Arrivé dans la salle de conférence de presse de Mayol, Pierre Mignoni en avait gros sur le cœur. En cause, un article de l'Equipe, paru ce matin, qui relate un échange entre le coach varois et ses joueurs dans une boucle Whatsapp après le revers face à Bordeaux-Bègles : "reprise lundi matin… Poids et masse grasse lundi 10 h… Pour les fumeurs, nettoyage de votre fumoir. Cette pièce sera fermée.. l’institution RCT ne peut plus accepter ça. Si vous n’êtes pas content, vous pouvez changer de club ou m’appeler, je suis disponible."

À la fin des questions et des réponses, Pierre Mignoni est revenu, d'une manière vive et incontrôlée, interpeller notre confrère dans un échange qui a dépassé l'entendement.

Pierre Mignoni : "Karim Ben Ismail, vous mettez un message de Pierre Mignoni qui parle à ses joueurs, c’est ma vie privée. Quand j’envoie un message à mes joueurs, c’est ma vie privée. Quand vous me posez des questions en conférence de presse, je vous réponds. Là, je te pose une question devant tout le monde. Qui t’a donné cette information ? Qui t’a donné ma vie privée ?"



Karim Ben Ismail : "Ce n’est pas de la vie privée. C’est sur un groupe Whatsapp de 45 personnes."



Pierre Mignoni : "Oui, c’est ma vie privée car je suis l’entraîneur de Toulon."



Karim Ben Ismail : "Pose la question à tes joueurs."



Pierre Mignoni : "Non, je te pose la question à toi ! Car c’est toi qui l’a marqué ! Donc je te pose la question, qui t’a donné cette information ? Tu me poses des questions je te réponds sans mentir. Là c’est moi qui te pose la question et je te demande de parler devant les caméras !"



Karim Ben Ismail : "Tu as gagné, tu mets 5 essais et tu reparles de ça ?"



Pierre Mignoni : "J’en n’ai rien à foutre ! Ça s'appelle de la trahison ! Oui c’est de la trahison dans mon vestiaire. La trahison des gens qui veulent nous faire des gens. Toi et ton pote Maxime Raulin, vous écrivez des choses personnelles que je donne à mes joueurs car c’est le bordel dans ce club et qu’il y a du boulot et que depuis cinq ans le club ne se qualifie pas."



Karim Ben Ismail : "Et tu ne l’assumes pas ?"



Pierre Mignoni : "Mais je l’assume complètement mec ! Je te pose une question, qui t’a donné cette info ? C’est ma vie privée !"



Karim Ben Ismail : "Je n’ai pas à te répondre, ce n’est pas ta vie privée ! C’est un groupe de 45 personnes sur Whatsapp."



Pierre Mignoni : "C’est ma vie privée ! Donc soit tu me donnes un nom, soit je porte plainte contre le journal L’Équipe et je vais le faire ! Je vais le faire contre toi et ton collègue."



Karim Ben Ismail : "Tu gagnes 44 à 22, tu marques 5 essais ce soir et tu reviens sur ça ?"



Pierre Mignoni : "J’en n’ai rien à foutre ! Oui je reviens sur ça car des gens veulent nous faire du mal. Donc réponds-moi si tu es honnête et parle devant la caméra ! Qui t’a donné l’information ? Je te pose cette question car c’est toi qui l’a écrit. Tu as écrit exactement ce que j’ai dit. Tu as repris le message que j’ai envoyé à tous mes joueurs. C’est une information privée. Le jour du match, mes joueurs viennent me voir et me demandent ce que c’est que cet article ! Tu ne comprends pas que ça fait des semaines qu’on nous met des bâtons dans les roues et toi tu t’amuses à balancer cela le jour du match ? Qui t'a donné cette information ?"

Karim Ben Ismail : "C'est une source. C'est mon métier"



Pierre Mignoni : "Ok, tu fais ton boulot ? Et bien je te demande qui t’a donné l’information ! C’est le vestiaire mec ! Ça ne te regarde pas ! Mais continuez à faire votre boulot comme ça. Vous allez voir comment sera le rugby dans 10 ans ! Oui c’est de votre faute ! C’est la vie privée du groupe. Tu n’as pas à relayer cette information. Tu es un très bon journaliste, mais ce que tu as fait avec ton collègue c’est une honte. Je te pose la question une dernière fois devant tout le monde, qui t’a donné l’info ? Je sais ce que je suis et je sais où je vais par contre toi tu ne sais pas où tu vas ! Tu ne sais pas où tu vas ! Tu ne veux pas me le dire ? Voilà le courage ! Très bien ! Quel courage ! Tu n’as pas le courage. Tu n'as pas de couilles mec ! Je le dis devant tout le monde je n’ai pas problèmes, tu n’as pas de couilles ! Et ne t'inquiète pas je vais porter plainte !"