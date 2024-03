Les Parisiens se sont imposés avec le bonus offensif sur leur pelouse contre la Section paloise (25-12). Le Stade français a été emmené par le supersonique Sekou Macalou, auteur d'un doublé. Dans un match qui a longtemps été un chassé-croisé, les Palois ont finalement craqué, n'arrivant pas à marquer un essai.

Alors que les Stadistes désiraient renforcer ce sentiment agréable, procuré la semaine dernière en remportant le derby face au Racing 92, l'opposition face aux Béarnais était une opportunité de poursuivre l'embellie, même si la méfiance restait de mise. Ce duel disputé sous une fine pluie, les premiers à tirer furent les visiteurs par Debaes et une position de hors-jeu signalée en guise de récompense pour ouvrir les hostilités (0-3, 8e). Les hommes de Sébastien Piqueronies poursuivaient sur le même rythme, capables d'imposer de longues séquences et d'être en mesure d'inquiéter le leader. Desperes rajoutera une nouvelle pénalité, après un bon travail collectif et des attitudes plaisantes dans l'ensemble (0-6, 13e).

Avec le bonus offensif obtenu en fin de match, le Stade français enchaîne et reste sur une dynamique incroyable !



Le résumé > https://t.co/e5Yw25VdZ5 pic.twitter.com/T6l4kHtGhU — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 2, 2024

Les Parisiens hissaient enfin le curseur sur tous les registres. Alors qu'Henry bonifiait une belle poussée de ses avants sur une introduction bien négociée (3-6, 22 ème), les locaux s'en remettaient à un exploit personnel de leur capitaine. Macalou, servi dans le couloir, éliminait trois défenseurs, et parvenait à tenir la distance pour aplatir en coin (8-6, 24e). Du grand art. Pas de quoi non plus perturber les desseins palois, à l'aise dans la conservation et plutôt propre en conquête. Mieux, une dernière sanction contre les Stadistes, permettra à Debaes d'ajuster une pénalité lointaine et de donner l'opportunité aux Palois de virer en tête juste avant le retour aux vestiaires (8-9, 40e). Paris manquant clairement d'intensité à ce moment de la partie pour rivaliser convenablement face à cette adversité.

Sekou Macalou, le facteur X

Les Parisiens prenaient tout de même la mesure des débats, à leur rythme. D'abord par Peyresblanques qui assure une belle course après le maul pour éliminer Tuimaba et passer la ligne (13-9, 47e). Pas encore suffisant pour éloigner la menace paloise. D'autant que Debaes passera une nouvelle pénalité pour réduire l'écart et donner un sentiment d'approximation sur ce duel (13-12, 57e). Le leader parisien fourbissait ses armes. La conquête retrouvait ses vertus, Briatte s'employait pour passer en force et offrir à ce moment de la partie, le bonus offensif aux siens (18-12, 62e). Les Béarnais insistaient sur tous les registres, mais ne parvenaient plus à concrétiser ces possibilités.

A lire aussi : Top 14 - Le baromètre de Stade français - Pau : Macalou en feu, Papidze sous l’eau

Le coup de grâce surviendra dans les dernières minutes. Une inspiration de Weber, un rebond favorable et une course endiablée de Macalou, qui file à toute vitesse inscrire son doublé, mettant ainsi définitivement à l'abri sa formation d'un retour adverse (25-12, 77e). Un soulagement pour les Stadistes, longtemps contrariés dans leur rugby, cliniques quand il s'agissait de faire la différence. Paris poursuit son chemin en signant un 5 ème consécutif dans la compétition et reprend le pouvoir du championnat avant un prochain déplacement à La Rochelle. Les Palois peuvent nourrir des regrets. À proximité des Parisiens tout le long de la rencontre, ils auront craqué dans le money-time et repartent à vide de ce voyage dans la capitale qui restera une préparation de choix tout de même pour assurer la réception de l'Aviron bayonnais la semaine prochaine et l'objectif d'une qualification.