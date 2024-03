Toujours aussi puissant, le pilier droit Tevita Tatafu a fait beaucoup de mal au LOU en mêlée fermée, alors que le numéro huit Uzair Cassiem a sorti une prestation XXL dans le jeu courant.

Les tops

Tevita Tatafu

Ménagé la semaine dernière, lors du voyage à Montpellier et de retour dans le groupe au bon moment, puisque Luke Tagi sera absent plusieurs semaines, Tevita Tatau a (encore) réalisé un grand match. Il a fait vivre un calvaire à son vis-à-vis en mêlée fermée, un secteur où, avec l’aide de ses partenaires, il a obtenu plusieurs pénalités (24e, 32e, 64e). Il a aussi été pénible au sol avec un contre ruck en début de match (3e) et a réalisé plusieurs charges dans la défense lyonnaise (10 courses ballon en main). Il concède une pénalité sur un ballon qu’il ne lâche pas au sol, gratté par Romain Taofifenua (53e), mais personne ne lui en tiendra rigueur. Il a quitté la pelouse à un quart d’heure de la fin de la rencontre, sous une ovation du public ciel et blanc.

Uzair Cassiem

Il a joué 80 minutes et a semblé inépuisable. Dans son registre habituel, le Sud-africain a multiplié les courses avec le ballon (17, meilleur total) et cassé deux plaquages. Il a été à la conclusion d’un bon ballon porté en fin de première période (33e), inscrivant, ainsi, son quatrième essai de la saison. En touche, en seconde période, il a contré un lancer de Guillaume Marchand (54e), sur une des rares possessions du LOU dans le camp adverse, à un moment où les hommes de Fabien Gengenbacher ne sont pas encore décrochés au score (13-3). Il en volera un second, en fin de rencontre (78e).

Rémy Baget

Face à Lyon, Rémy Baget a marqué son quatrième essai de la saison en Top 14. Il a pris le ballon après une pénalité obtenue en mêlée fermée, a décidé de la jouer vite et a surpris la défense lyonnaise, petit côté (64e). Avant ça, il a souvent créé du danger sur son aile droite, où Camille Lopez l’a parfois servi au pied. Ballon en main, il termine la rencontre avec deux franchissements et cinq plaquages cassés. Un nouveau match de qualité pour le futur joueur du Castres olympique qui, depuis plusieurs semaines, il enchaîne les jolies performances.

Arnaud Erbinartegaray

Même s’il démarre mal la rencontre avec un jeu au pied directement en touche (14e), pour sa seconde titularisation consécutive au poste de second centre, il a montré de belles choses offensivement. On garde en mémoire ce ballon haut récupéré après une chandelle de Lopez (46e), ou cette percée toujours en seconde période. Au final, il a parcouru 69 mètres avec le ballon et a cassé cinq plaquages.

Les flops

Paddy Jackson

Entré en jeu au bout d’un quart d’heure, suite à la blessure de Xavier Mignot, qui a obligé les Lyonnais à se réorganiser (Berdeu est alors passé à l’arrière), l’ouvreur Paddy Jackson n’a pas fait son meilleur match samedi après-midi. Sur la pelouse de Jean Dauger, l’ancien catalan a semblé manquer de longueur sur ces jeux au pied, n’a jamais vraiment su se sortir de la pression bayonnaise et a commis une erreur largement évitable avec un renvoi directement en touche (65e).

Yanis Charcosset

Le talonneur Yanis Charcosset a eu du mal au niveau de la touche, en première période, avec un lancer pas droit (23e) puis un trop long (28e). Le jeune joueur a été pénalisé à deux reprises et il a manqué deux plaquages sur dix en 45 minutes. Son remplaçant, Guillaume Marchand, a aussi eu du mal dans le secteur de la touche, puisque le LOU a terminé la rencontre avec six ballons perdus dans ce secteur.