Le pilier droit, qui s’est blessé au genou, manquera plusieurs semaines de compétition et, donc, la réception de Lyon, ce week-end.

Luke Tagi ne sera pas de l’équipe qui défiera Lyon, ce week-end. Pour cause, le pilier droit, sorti après 50 minutes de jeu lors de la rencontre face à Montpellier, samedi dernier, souffre du genou. Il est touché au ligament latéral interne.

Il portait une attelle ces derniers jours et devrait manquer entre six et huit semaines de compétition. À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’Aviron ne cherche pas de joker médical, puisque les premiers examens effectués parlent d’une absence inférieure à trois mois. D'autres suivront.

Tatafu de retour

Ce week-end, face au LOU, le puissant Tevita Tatafu fera, en revanche, son retour dans le groupe, après avoir été laissé au repos, samedi dernier. Pour pousser à droite de sa mêlée, l’Aviron pourra aussi compter sur la présence du Sud-Africain Pieter Scholtz, qui a rejoué au GGL Stadium après trois mois et demi d’absence, et de l’espoir argentin, Martin Villar.

Pour rappel, l’autre pilier droit Pascal Cotet a été opéré des cervicales en début de semaine dernière. Son absence a été estimée à huit semaines, minimum.