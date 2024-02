Logiquement battus par des Irlandais maîtres de leur rugby (17-38), les Bleus ont cruellement souffert de la comparaison dans l’intensité physique imposée par les Irlandais, malgré des discours d’avant-match un peu trop confiants...

Le staff du XV de France n’en avait fait aucun mystère. De par ses choix, de par son discours. On parle ici, évidemment, au parti-pris de ne répondre au grand combat imposé par les Irlandais que par la réciproque. Cabosser, ou être cabossé. Un bras de fer aux dimensions stratégiques et psychologiques, bien sûr, mais surtout – et avant tout – physiques. Les fameuses « datas » étaient claires, qui voulaient que le XV du Trèfle impose en moyenne 200 rucks à défendre par match, soit autant de plaquages à effectuer, plus de 60 % d’entre eux étant effectués dans un rayon de moins de dix mètres par rapport au précédent. Et force est de à constater que, même pour un grand public pas forcément toujours enclin à confronter les statistiques à son ressenti empirique, toutes les promesses ont été tenues sur la pelouse du Vélodrome.

L'Irlande s'est promenée à Marseille face à des Bleus complètement dépassés.



Le hic ? Il est que, malgré les discours résolument positifs ("physiquement, on sera prêt", dixit le capitaine Alldritt), le XV de France n’avait manifestement pas les moyens d’évoluer à la hauteur de ses attentes. La faute au poids des absents, à un collectif vieillissant, ou aux cadences effrénées imposées aux rugbymen français qui devaient bien finir par les rattraper ? Un peu des trois, probablement. Le fait est que dans l’intensité, quelle soit "courue" ou "combattue" selon les mots de Fabien Galthié, les Bleus ont évolué deux crans en-dessous de leurs adversaires.

Des avants en retard, une défense à l’arrêt

L’exemple le plus frappant concerne évidemment la deuxième ligne, où les Bleus ont accumulé les retards et autres imprécisions, à l’image d’un Paul Willemse manifestement dépassé par le rythme et incapable d’ajuster ses attitudes. Mais globalement, c’est toute l’équipe qui a pâti de la comparaison, avec une ligne de défense qui n’est jamais parvenue à agresser l’attaque irlandaise par des montées rapides et collectives. La faute à des avants qui ont eu un mal fou à circuler, et une paire de centres peu à propos dans ses interventions. Des maux condensés à eux seuls par l’essai de Tadgh Beirne à la 30e, qui vit trois savants français se consommer sur le même plaquage, avant de laisser Danty livré à lui-même et incapable de « cadrer » correctement le porteur de balle irlandais et trop facilement battu…

Autant dire que, dans ces conditions, le départ à la retraite de Johnny Sexton était loin d’être un obstacle insurmontable pour les Irlandais, quand bien même son successeur Jack Crowley est loin de l’avoir avantageusement remplacé. Hormis leur mêlée, quelques ballons portés et les fulgurances de Penaud, les Bleus n’avaient pour tout dire pas grand-chose à opposer à un collectif tout simplement mieux organisé, plus costaud et plus agressif. Les difficultés rencontrées par Maxime Lucu, pour qui chaque sortie de ruck se transformait en calvaire au fur et à mesure de la rencontre, illustrait mieux que tout les difficultés rencontrées par les Bleus sur tous les duels et autres points de rencontre, qui se sont petit à petit répercutées, la fatigue aidant, dans l’exécution du moindre geste technique. De quoi faire virer le rêve de grande rédemption au cauchemar pur et simple, et lancer le deuxième mandat de l’ère Galthié par l’une des pires prestations recensées depuis quatre ans, au coude à monde avec le France-Uruguay de Lille...