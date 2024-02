Auteur de l'essai qui permettait à l'Italie de décrocher un match nul (13-13) face au XV de France ce dimanche, Ange Capuozzo est revenu sur la transformation manquée de Paolo Garbisi. Une tentative durant laquelle les supporters français ont largement sifflé l'ouvreur de la Nazionale.

"Veuillez respecter le buteur", affichent les écrans géants dans les stades au moment où ce dernier se place face aux perches. Visiblement les supporters français ne semblaient pas disposés à respecter ce principe de base au moment où l'Italie avait l'occasion de faire tomber le XV de France sur la pelouse de Lille. Alors qu'Ange Capuozzo inscrivait l'essai qui permettait aux siens de recoller au score (13-13) en toute fin de match, Paolo Garbisi avait, lui, la lourde tâche de réussir une pénalité pour offrir la victoire aux siens. Au moment où l'ouvreur de la Nazionale posait son ballon sur le tee, les sifflets des supporters envahissaient le stade. "Ils étaient assez prononcés et récurrents, ce n’était pas juste l’affaire de quelques-uns", expliquait Ange Capuozzo.

Pas une belle image qu’on renvoie de la France

Un moment peu apprécié par le trois-quarts toulousain qui n'hésitait pas à faire part de son mécontentement à l'issue du match : "Je suis aussi Français, né à Grenoble et je tiens à dire que ce n’est pas une belle image qu’on renvoie de la France. Ce n’est pas courant chez les autres nations du Tournoi et ce n’est vraiment pas cool."

En plus d'un ballon qui glissait du tee alors qu'il ne restait que dix petites secondes à Paolo Garbisi pour transformer cet essai, il ne fait aucun doute que les sifflets oppressants des Français n'ont pas arrangé la chose. Et le ballon qui tapait le poteau ne faisait que confirmer les craintes.

"Je crois que c’est important de le dire car on est sur une compétition importante. Il est aussi question de l’image que renvoie la France et c’est une marque de respect qu’on nous devait. Je pense qu’on a montré énormément de courage sur ce match et je crois qu’on aurait pu être un peu plus respectés", ajoutait l'arrière italien. Un petit coup de gueule qui semble légitime après un match nul plus que frustrant pour la Squadra Azzurra.