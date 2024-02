À l'issue du tournoi de Vancouver, Antoine Dupont a été invité à réagir sur le match nul du XV de France face à l'Italie à Lille (13-13). L'habituel capitaine des Bleus était forcément déçu du résultat, et espère une meilleure fin de Tournoi.

Qui a imaginé un seul instant qu'Antoine Dupont avait manqué la rencontre entre la France et l'Italie ? Bien évidemment que l'habituel capitaine du XV de France a regardé le troisième match des Bleus dans ce Tournoi 2024 depuis Vancouver, où il a joué ses premiers matchs de rugby à sept. "Avec le décalage horaire (il était 9 heures au Canada lors du coup d'envoi de la partie), on se lève tôt donc j'ai pu quasiment regarder tout le match, a avoué le Toulousain. J'étais forcément très décu pour eux. On a l'impression que ça ne veut pas le faire avec ce carton rouge juste avant la mi-temps."

Et comme le naturel ne disparaît pas aussi vite, "Toto" a, comme par habitude, poursuivi son analyse en parlant à la troisième personne du singulier : "On a fait une très belle entame de match, mais peut-être qu'on ne marque pas assez. On est retombés dans nos travers des derniers matchs où c'est difficile de se trouver collectivement même si ça se voit qu'il y a énormément d'envie. Les joueurs ne lâchent pas."

"Je les soutiens à 200%"

C'est officiel depuis de longues semaines maintenant, Antoine Dupont ne disputera pas une seule minute de ce Tournoi des Six Nations 2024 avec les Bleus.

Alors c'est derrière son écran que le champion de France en titre va suivre le déplacement au pays de Galles le 10 mars prochain ainsi que la réception d'Angleterre le 16. "Je les soutiens toujours à 200%. J'espère qu'ils finiront parfaitement le Tournoi avec deux belles victoires. Je sais qu'ils en sont capables."

De son côté, Dupont va participer au tournoi seven de Los Angeles la semaine prochaine. Au Canada, les Bleus du 7 ont réussi à accrocher la médaille de bronze. Une de plus à mettre dans l'armoire pour l'enfant de Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées).