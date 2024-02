L'Usap a réussi à décrocher 5 points face aux doubles champions d'Europe au terme d'une rencontre à plusieurs visages. Mais malgré une indiscipline chronique, Perpignan aura tenu son avance (27-15) et engrange donc 5 points précieux dans la lutte pour le maintien.

La défaite n'était envisageable ni pour les Sang et Or, ni pour les Rochelais. Et pourtant, il fallait bien un vainqueur dans ce duel entre deux équipes en mal de confiance et de résultats. Avec des objectifs différents (le maintien pour les uns, le top 6 pour les autres), le faux pas en cette 21e journée de Top 14 allait avoir de fâcheuses conséquences. Finalement, ce sont les Rochelais qui en paieront le prix avec cette nouvelle défaite qui les repousse à plusieurs longueurs des places qualificatives.

La furia sang et or

Cette rencontre peut se diviser en 3 temps. Force est de constater que le premier fut largement en faveur de l'Usap qui s'est forgée une belle avance en menant 20 à 0 après le magnifique essai de 80 mètres conclu par Allan (34e). Auparavant, c'est Veredamu qui avait lancé les hostilités, non sans réussite, en aplatissant le ballon du bout de la main à la suite d'une passe au pied de Duguivalu (10 à 0, 20e). Au passage, les Perpignanais avaient ajouté 2 pénalités grâce à la qualité du jeu au pied de l'arrière Allan qui récompensait une première demi-heure exemplaire.

En face, les champions d'Europe en titre montraient une nouvelle fois combien le manque de confiance pèse sur le moral d'une équipe. Malgré deux grosses occasion d'essai (18e, 27e), les Maritimes restaient bredouilles.

La Rochelle servie sur un plateau

Les Maritimes ont tout de même réussi à semer le trouble dans les rangs catalans et dans un stade Aimé-Giral comble pour l'occasion. En toute fin de première période d'abord, les visiteurs marquèrent 6 points grâce au pied d'Antoine Hastoy qui sanctionnait les fautes des Sang et Or. Cette tendance s'est largement confirmée en seconde période durant laquelle les Perpignanais ont voulu gérer leur avance, laissant le ballon aux visiteurs.

Cette tactique ne s'est pas avérée payante puisque, à la 61e minute de jeu, les hommes de Ronan O'Gara sont revenus à portée de fusil de l'Usap qui offraient points sur points en commettant des fautes techniques (20 à 15). Plus conquérants, les Maritimes avaient, eux, le vent en poupe et sentaient le bon coup se profiler à l'horizon.

Le match bascule

A 10 minutes du terme de cette partie, nombreux sont ceux qui voyaient un retour des Rochelais au tableau d'affichage. Chassés, les joueurs de Franck Azéma ont pourtant inversé la tendance en remettant un coup de gaz. Avec persévérance et puissance, les Sang et Or ont réussi à faire sauter la 2e meilleure défense du championnat pour la 3e fois de la soirée grâce à un essai de Velarte qui, au passage, sonnait le glas des espoirs rochelais (27 à 15, 72e). Les dernières minutes ne changèrent rien à l'issue de cette rencontre au terme de laquelle Perpignan décrochait tout simplement le point de bonus offensif après avoir déjoué durant 30 des 40 minutes de la seconde période.

Perpignan reste à flot, La Rochelle sombre

D'un point de vue comptable, ces 5 points en faveur de l'Usap sont salvateurs car Montpellier avait gagné plus tôt dans la journée. Ainsi, les Catalans restent hors de la zone rouge en étant 12e avec 2 points d'avance sur leurs voisins héraultais. Côté Jaune et Noir en revanche, cette deuxième défaite de rang creuse encore un peu plus l'écart avec les équipes du top 6. Désormais, ce sont 5 points qui sont à rattraper sur le 6e (Racing 92) qui joue ce soir. Quoi qu'il en soit, les champions d'Europe confirment leur mauvaise forme alors qu'il ne reste plus que 10 matchs à jouer cette saison.