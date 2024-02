L'Usap a démontré une nouvelle fois sa bonne santé à Aimé-Giral en disposant des Rochelais (27-15). Patrick Sobela fut étincelant dans son rôle de chasseur avec une activité débordante, tout comme ses coéquipiers Allan, Veredamu et De La Fuente, décisifs. Tawera Kerr-Barlow et Teddy Thomas ont symbolisé l'inefficacité rochelaise après ce nouveau revers.

Les tops

Tommaso Allan

L'arrière catalan fut dans tous les bons coups en cette après-midi ensoleillée à Aimé-Giral. Précieux face aux poteaux (5/5), alerte sur chaque relance et dans les échanges au pied, l'italien marque un essai plein de célérité sur un bon travail de Veredamu pour compléter la prestation. Rassurant à son poste, Tommaso Allan a contribué grandement au succès des Perpignanais.

Tavite Veredamu

D'entrée de jeu, sa récupération à l'énergie sur Brice Dulin annonçait la couleur. L'ailier s'est distingué tout au long des débats par ses interventions offensives de qualité. Son démarrage qui laisse sa carte de visite à Raymond Rhule sur l'essai d'Allan est une démonstration supplémentaire d'une belle lucidité, tout comme son essai qu'il marque juste avant, en grillant la politesse à Brice Dulin dans l'en-but.

Tavite Veredamu fut décisif à deux reprises, avec un essai et une "passe décisive" pour Allan. Icon Sport

Jeronimo De La Fuente

Le capitaine de l'Usap fut le régulateur de son équipe. Souvent impliqué dans la stratégie de conservation, l'Argentin a donné satisfaction sur tous les registres. Il n'a jamais hésité à replacer sa défense, fut souvent à l'aise ballon en main et donna fréquemment le tempo à sa formation. Une grinta nécessaire pour battre le champion d'Europe.

Patrick Sobela

Le flanker de l'USAP a ratissé large. Meilleur plaqueur de la rencontre avec un sans-faute dans le secteur (18/18), il symbolise l'abattage des avants Sang et Or. Toujours précieux au soutien, capable d'assurer la continuité, Patrick Sobela est l'un des grands artisans de la victoire, en démontrant une fois de plus qu'il était un élément incontournable des hommes de Franck Azéma.

Les flops

Tawera Kerr-Barlow

Le demi de mêlé rochelais a perdu pied comme ses coéquipiers au fur et à mesure de la rencontre. Pourchassé continuellement par une troisième ligne catalane déchaînée, l'international néo-zélandais n'a jamais trouvé la solution. Nerveux sur quelques situations, à l'image de son accrochage avec Lucas Dubois, Tawera Kerr-Barlow fut l'une des déceptions côté maritime.

Tawera Kerr-Barlow, demi de mêlée du Stade rochelais. Icon Sport

Teddy Thomas

L'ailier international symbolise les carences offensives de sa formation sur le match. Au final, pas d'essais inscrits et surtout, une impression de ne jamais pouvoir franchir le rideau défensif local. Le funambule a rebondi systématiquement sur son adversaire et a manqué de précision malgré quelques courses tranchantes.

Georges-Henri Colombe

Le pilier droit avec le ballon en main fut pourtant impressionnant. Mais les tâches sur les fondamentaux étaient plus compliquées pour le Rochelais. Bousculé sur l'épreuve de force, maladroit aussi sur quelques transitions, il est à l'image des siens, emprunté. Sur 10 plaquages tentés, 6 furent ratés, beaucoup trop à ce niveau.