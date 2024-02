Vivement critiqué sur sa communication à l’issue de la victoire en Ecosse, le sélectionneur du XV de France a profité de l’annonce de la composition de l’équipe de France qui affrontera l’Italie dimanche à Lille (16h00) pour clarifier ses propos.

"Un contenu parfait", voilà ce qu’avait déclaré le sélectionneur Fabien Galthié à l’issue de la victoire laborieuse de son équipe à Murrayfield face à l’Ecosse. Des propos qui avaient suscité de nombreuses critiques de la part des observateurs mais aussi de certains supporters des Bleus. Jeudi, interrogé sur le sujet, le patron des Bleus s’est arrêté très longuement pour expliciter sa position. "J’entends ce qu’on dit de bien ou de mal, a-t-il débuté. Nous sommes dans la lumière, tout ce qu’on fait est commenté. C’est normal. Chacun est responsable de ses pensées, de ses mots. Mais les mots ont un sens, ils sont très importants. Quand on les emploie, ils peuvent parfois être très positifs, parfois faire très mal. Les mots peuvent être aussi forts que des coups de poing. Mais je le répète, chacun est responsable de ce qu’il dit."

Il a poursuivi : "À propos de ma façon de m’exprimer ou de commenter les matchs et de répondre aux questions, j’essaie simplement de faire le mieux possible, d’apporter une vision, une objectivité. J’essaie de comprendre les questions qui se posent et je fais attention à mon interlocuteur. Lors du dernier match, je le répète car je l’avais dit ici même avant de partir en Ecosse, à ce niveau-là, on doit être en capacité de supporter les grands moments comme les moments plus difficiles, plus douloureux. L’enchaînement quarts de finale de Coupe du monde, fin de la compétition, match à Marseille face à l’Irlande, défaite lors de cette rencontre, a été douloureux pour nous, pour nos supporters. Je vous avais dit à l’époque que nous allions nous recentrer sur l’essentiel, sur les hommes, le cœur des hommes. Toute la préparation de cette rencontre face à l’Ecosse s’est concentrée sur la façon de se relever après cette douleur. Comment faire pour prendre l’avion, aller en Ecosse et représenter dignement le maillot bleu ? Cette équipe, depuis cinq ans a montré – et va encore le faire – que les joueurs qui composent ce groupe ont des vertus. Des vertus qu’on a appris à l’école de rugby : solidarité, courage et engagent. La douleur vécue durant cette semaine de préparation a été aussi un grand moment de bonheur. Je l’ai dit aux joueurs. Se rassembler pour préparer un match du XV de France, c’est toujours un grand bonheur. Et nous l’avons vécu de cette façon."

Galthié revient longuement sur la victoire contre l'Écosse

Dans un débit très lent comme pou bien peser chaque mot employé afin de parfaitement clarifier son sentiment, Fabien Galthié est ensuite revenu sur le scénario de la victoire en Ecosse. "Le déroulé du match a été très complexe. Jouer sous la pluie en Ecosse n’est pas simple. Jouer face à une équipe qui est une des quatre ou cinq meilleures équipes au monde, c’est complexe. Cette formation venait de gagner au pays de Galles, nous venions de perdre lourdement en infériorité numérique contre l’Irldande. Nous avions un effectif à remobiliser en raison de blessures et suspension. Et dans cette rencontre, nous sommes menés jusqu’à 69e minute or nous avions coaché quasiment toute l’équipe et nous avions perdu notre capitaine sur blessure. Rentrent alors des joueurs comme Nolan Le Garrec, Posolo Tuilagi, Sébastien Taofifenua, Alexandre Roumat, Paul Boudehent. Des joueurs avec peu d’expérience et beaucoup de jeunesse. Des joueurs ayant vécu avec nous cette préparation de match. Et nous reprenons l’avantage au score à la 60e minute. Nous avons senti que l’énergie était là, que la résilience était en cours. Parce que nous sommes dans une période de résilience. Dans cette période, il y a le cœur des hommes, la capacité de se transcender, de visualiser et se projeter sur la suite. Nous sommes alors loin de la data, de la stratégie, de la tactique, mais nous sommes au plus profond des valeurs du rugby que nous voulons montrer. Et malgré les erreurs commises, malgré cette fragilité défensive, quand Greg dit que c’est une de ses plus belles victoires avec l’équipe de France et que je dis que je suis heureux du contenu, c’est sincère. Notre bonheur, il est dans la victoire. Parfois, à juste titre, on peut critiquer le coaching. Mais là, personne n’a souligné le travail des finisseurs. Nous, en interne, on l’a fait. C’est ça qui est magnifique. Ces jeunes joueurs, qui sont entrés dans ce vestiaire qui les fait rêver depuis longtemps, ont montré qu’ils étaient capables de porter le maillot et de faire ce que nous avons fait depuis quatre ans. Et c’est un grand bonheur."

Fabien Galthié, avec un argumentaire qui peut s’entendre, a donc répondu aux critiques et autres interrogations. Sincère, il semble comprendre les critiques lorsqu’il dit : "Il y a effectivement plusieurs lectures sur le contenu de notre jeu, mais celle-ci (celle qu’il venait d’énumérer) est sûrement la plus belle. Dans la difficulté, on garde la tête haute même si on courbe l’échine. C’est ce qu’a fait l’équipe de France à Edimbourg." Et de conclure avec un petit sourire malicieux : "J’ai été un peu long mais c’était nécessaire."