Les récents mots forts de Ronan O’Gara – après la défaite à Lyon (28-17) – ont visiblement produit l’effet escompté à La Rochelle. Présent en conférence de presse ce jeudi, le capitaine Judicaël évoque "une semaine chargée en émotions et en testostérone" avant le déplacement important à Perpignan, ce samedi (17h), pour le compte de la 16e journée de Top 14. Raymond Rhule et Louis Penverne sont aussi revenus sur les déclarations du manager irlandais.

Judicaël, comment le groupe dont vous êtes capitaine a réagi (lire ci-dessous) aux récentes déclarations de Ronan O’Gara, devant la presse, à Gerland ?

On ne s’est pas concentré sur les déclarations. Mais plutôt sur nous, sur ce qui n’a pas fonctionné à Lyon et ce qu'il fallait améliorer de suite pour ce week-end avec ce gros déplacement à Perpignan.

Le ton n’est-il pas monté, quand même, en début de semaine ?

Sur le retour vidéo, les images étaient assez parlantes. Il fallait surtout pouvoir se regarder dans les yeux après cette prestation et vite basculer sur ce qui allait se passer la semaine et surtout ce weekend.

Peut-on parler de semaine studieuse ?

Je dirais plutôt chargée en émotion. En testostérone aussi. On s’est bien resserrés devant, sur les "bases", sur ce qui n’a pas fonctionné à Lyon, sur notre conquête et le fait d'avoir un paquet d'avants qui avance, qui domine. C'est ce qui a été assez moteur cette semaine pour nous. Pour retrouver le jeu de La Rochelle, notre défense et ce qui fait que La Rochelle était à sa place auparavant.

Vous commenciez à le retrouver ce jeu, depuis le début de l'année civile. Comment expliquez-vous cet accroc à Lyon ?

Je ne l'explique pas mais… On s'est rendus compte que l’on n'avait pas bien préparé cette semaine. Le staff comme les joueurs, il a fallu aussi remettre en cause notre préparation. Cette semaine, on a fait, je pense, une préparation différente.

Vous avez personnellement vécu ce genre de période un peu compliquée, parfois, en Auvergne, à Clermont. Ça aide justement à trouver les bons mots devant ce genre de situation ?

Oui et non parce qu'on ne peut pas comparer les deux clubs et les deux situations. Ce ne sont pas les mêmes mecs et les mêmes expériences. Après, on peut s'en servir pour se dire que le fait d'avoir déjà vécu des situations compliquées, il ne faut pas trop s'éparpiller ni tout remettre en question. Il faut pouvoir se concentrer sur ce qui fait notre force et rester un peu plus positif.

Personnellement, je n’ai pas recherché non plus de maison sur l’Ile de Ré. Ronan n’en a pas reparlé […] Dans le fond, on ressent que c'est une manière de dire qu’il n’a pas reconnu son équipe

Personne n’a cherché de maison, du coup, dans la semaine… ?

Non, non…

Pour rebondir sur cette phrase de Ronan O’Gara – "les joueurs ont tous plus regardé l’immobilier à La Rochelle et l’île de Ré cette semaine que l’entraînement" –, était-ce une image ou un sujet dont il a vraiment entendu parler ?

Il n’en a pas reparlé. C'était peut-être une manière de nous piquer. Franchement, on n’en a pas reparlé. Personnellement, je n’ai pas recherché non plus (il soupire) de maison sur l’Ile…

A propos de son management, Ronan O’Gara a-t-il continué cette semaine sur le même ton, dur ?

Je dirais qu'il a été assez lucide et à la fois très froid, très calme. Il a su nous piquer quand il fallait et aussi nous remettre en confiance parce qu’on ne peut pas toujours taper sur les mecs, ça ne marche pas. Il a trouvé la bonne méthode pour nous redonner confiance. Il a fallu quand même vite se resserrer et pouvoir aussi un peu se cogner à l'entraînement pour s'exciter.

Vous disiez plus haut que la préparation était différente cette semaine. En quoi ? Plus physique, plus engagée ? Ou est-ce la structure qui a changée ?

Plus engagée. On a eu des séquences que ce soit en défense, en attaque et nous, les gros, sur la conquête. On a passé du temps sur les ballons portés. C’était plus costaud.

Après la défaite à Lyon, le manager Ronan O'Gara avait mis ses joueurs face à leurs responsabilités.

Dans son discours, on avait l'impression que Ronan O’Gara voulait surtout dire que les joueurs avaient parfois la tête ailleurs et pas seulement à la performance et au rugby. Avez-vous eu la même sensation ?

Je ne dirais pas la tête ailleurs. Il le sort comme ça mais c'est surtout parce que la performance collective le prend aux tripes. On n’était pas concentrés tous ensemble sur l'instant présent et ça s'est ressenti. Après, avec ces mots, il l’a verbalisé comme ça mais, dans le fond, on ressent que c'est une manière de dire qu’il n’a pas reconnu son équipe.

Le déplacement à Perpignan s’annonce comme un sacré défi pour l'état d'esprit de l'équipe…

Clairement. On va se tester sur notre conquête, on va se tester sur notre défense. On sait que le stade, là-bas, n'est pas facile, ça va être une guerre de tranchées. On sait que l’on va tomber sur une équipe qui a un niveau agressivité parmi ce qui se fait de mieux dans le championnat et il faut être préparé à ça.