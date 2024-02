Rapidement mené au score, le Lou a renversé La Rochelle pour finir par s'imposer 28 à 17 à Gerland. Les Lyonnais se font du bien au classement et font un grand pas dans la course au maintien.

Le LOU s'est imposé à Gerland face à La Rochelle, lors de la 15e journée du Top 14 (28-17), à l'issue d'une rencontre où les Lyonnais ont été récompensés par leur intensité et solidarité.

La Rochelle devant à l'expérience

Le premier acte est rythmé. Le LOU fait preuve de beaucoup d'intentions, mais se montre maladroit au moment de conclure. Un homme symbolise les quarante premières minutes des hommes de Fabien Gengenbacher : Semi Radradra. Le trois-quarts centre a été intenable, réalisant un précieux grattage dans ses 22, transperçant la défense de La Rochelle a de multiples reprises et étant à l'origine de l'essai de Baptiste Couilloud ayant relancé le match. En face, La Rochelle a subi et a été froid, mais a fait parler son expérience au moment de conclure sur ses quelques incursions. Yoan Tanga a inscrit le premier essai de la rencontre après une bonne combinaison avec Quentin Lespiaucq sur un ballon porté. Passeur décisif, le talonneur a inscrit le deuxième essai des Maritimes à l'issue d'une contre-attaque supersonique. Le pied d'Hugo Reus a ensuite fait la différence, permettant au double champion d'Europe de mener de sept points à la pause (10-17). Un résultat bien payé pour Sébastien Boboul, entraîneur de La Rochelle, à l'issue du deuxième essai de son équipe : "On est bien payé. À mon goût, on n'est pas trop présent sur l'intensité. Après, on a deux ballons de récupération. On arrive à marquer." Un constat partagé à la pause par l'auteur du deuxième essai : "On a beaucoup de chance aussi, ils ont de grosses opportunités où ils font tomber les ballons. Je pense qu'on a la chance d'être 7 points devant. Je pense que si on n'est pas plus serré en défense et discipliné, la fin de match risque d'être compliquée."

Le LOU dévore les Maritimes

La crainte du talonneur rochelais allait s'avérer dès le début du second acte. Paddy Jackson, au pied par deux fois, puis un exploit individuel de Baptiste Couilloud donnaient l'avantage au LOU pour la première fois de la rencontre et venaient récompenser les longues séquences de jeu de l'antépénultième du Top 14. La Rochelle essaye de se mettre en route dans les vingt dernières minutes, mais se heurte à la solidaire défense lyonnaise. Le LOU qui n'a pas concédé le moindre points des doubles champions d'Europe en seconde période, ont réalisé deux sauvetages in extremis pour empêcher les Maritimes de reprendre l'avantage. Les hommes de Ronan O'Gara ont laissé passer leur chance et terminent le match en infériorité numérique après le jaune de Simeli Daunivucu. Dans la foulée, Yanis Charcosset scellait la victoire, bien méritée, des siens et synonyme de révolte pour Sébastien Taofifenua : "On a vu de bonnes choses dans le jeu. J'espère que ce sera de bon augure pour la suite. "

La semaine prochaine, Lyon restera à domicile et accueillera Oyonnax dans un choc pour le maintien. La Rochelle se déplacera de son côté à Aimé Giral pour y affronter Perpignan qui n'a plus perdu sur ses terres en Top 14 depuis octobre.