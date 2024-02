Nemani Nadolo a été mis en examen après avoir assommé son frère lors de son anniversaire. L'ancien ailier de Montpellier s'est fracturé la main et a laissé son frère sans connaissance.

Mauvaise limonade pour Nemani Nadolo, l’ancien trois-quarts aile international fidjien (30 sélections) de Montpellier et de Bourgoin (mais aussi des Waratahs, des Crusaders, de Leicester et de Exeter). Son 36ème anniversaire célébré le 27 janvier à son domicile de Sydney a tourné au désastre, une violente altercation l’a opposé à son jeune frère Inosi, informe le Daily Mail. Et Nemani a assommé son cadet d’un coup de poing, un crochet du gauche très puissant qui a laissé Inosi sans connaissance et qui a occasionné chez Nemani la fracture de deux os de la main.

Le jeune frère a été conduit à l’hôpital et Nemani s’est retrouvé au poste de police où il a été mis en examen sous son identité fidjienne Ratu Nasiganiyavi. Inosi vivait au domicile de son frère en compagnie de l’épouse de celui-ci et de leur plus jeune fils. Inosi a aussi joué à Montpellier. Les médecins ont dit à Inosi que le saignement de deux centimètres de son sourcil nécessitait des points de suture, mais il a refusé de poursuivre le traitement.