La liste des joueurs relâchés par le staff du XV de France a été communiquée par la FFR. On retrouve sans surprise l'Agenais Alex Burin ou encore les trois-quarts centre Émilien Gailleton et Nicolas Depoortere.

Comme c'est devenu une habitude depuis la signature de la convention entre la FFR et la LNR, le staff des Bleus a communiqué l'identité des six joueurs de l'équipe de France relâchés et mis à disposition des clubs pour le week-end qui arrive.

Comme depuis le début du Tournoi des 6 Nations, les deux centres Nicolas Depoortere et Émilien Gailleton font partie de cette liste. "Je suis très content de monter. Moins de descendre, mais il faut voir le verre à moitié plein, confiait le trois-quarts centre de la Section après la victoire face à l'UBB le week-end dernier. Je ne pense pas que l’équipe va tourner mais en tout cas je serai prêt à relever le défi. J’ai envie de jouer pour l’équipe de France, c’est le rêve de tous les gosses." Cela ne sera pas pour cette fois-ci. Sans surprise, on retrouve aussi le pilier droit d'Agen Alex Burin, qui avait été appelé dimanche pour remplacer Thomas Laclayat, blessé aux côtés.

Lebel avait toujours été conservé

Relâchés et mis à disposition de leur club respectif, Marko Gazzotti (UBB) et Matthias Halagahu (Toulon) pourront jouer respectivement à Castres et à Pau à l'occasion de la 16e journée de championnat. C'est en revanche une première pour Matthis Lebel. L'ailier toulousain était jusqu'alors conservé dans le groupe France lors des deux premiers matchs du Tournoi. Le week-end dernier, il ne faisait pas partie des joueurs "protégés" par le staff et avait pu disputer la 15e journée de Top 14 avec le Stade toulousain.

Les 6 joueurs relâchés Alex Burin (Agen) Nicolas Depoortere (UBB) Émilien Gailleton (Pau) Marko Gazzotti (UBB) Matthias Halagahu (Toulon) Matthis Lebel (Toulouse)

Fabien Galthié annoncera vendredi sa composition d'équipe pour le 3e match du Tournoi face à l'Italie. Les dernières informations font état de la première titularisation de Posolo Tuilagi en Bleu, et de la présence sur le banc d'Esteban Abadie et d'Alexandre Roumat.