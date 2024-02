Alex Burin, 24 ans, a été appelé par le staff de l'équipe de France pour préparer le troisième match du Tournoi des 6 Nations face à l'Italie. Cinq choses à savoir sur ce nouveau venu, qui va découvrir Marcoussis ce dimanche.

Thomas Laclayat a donc été contraint de déclarer forfait. Le pilier droit du Racing 92 s'est blessé aux côtes lors de la 15e journée de Top 14 et doit renoncer au rassemblement à Marcoussis. Le nom de son remplaçant n'a pas tardé à être communiqué, et c'est Alex Burin, joueur du SU Agen en Pro D2 qui va rejoindre Marcoussis pour préparer le troisième match du Tournoi des 6 Nations face à l'Italie.

Originaire de Châteaubriand

Le pilier droit est originaire de la Loire-Atlantique et plus précisément de Châteaubriand. Il a débuté le rugby à cinq ans pour suivre l'exemple de son grand frère, Maxence. Après de longues années dans son club formateur (Sport athlétique castelbriantais), le solide pilier droit est repéré par Nantes et Saint-Nazaire. C'est finalement sur la petite Californie bretonne que Burin atterrit. Malheureusement pour lui et le club, un redressement judiciaire met fin à l'aventure trois ans plus tard. En 2017, le baccalauréat en poche, il rencontre plusieurs clubs du Top 14 qui ont remarqué son fort potentiel et décide de partir dans le Sud-Ouest en s'engageant à Agen. "C'était un vrai pari, expliquait-il en 2019 dans Ouest France. J'étais pris un an à l'essai sans salaire. Je me suis dit : au pire, ça fera des souvenirs. J'avais le choix : retourner à Châteaubriant ou viser un club de Top 14".

Champion du monde des moins de 20 ans

Alex Burin fait partie de la génération 2019 championne du monde en Argentine. À l’époque, il est l'un des grands espoirs à son poste et participe à la belle aventure française aux côtés des Vincent, Haddad, Carbonel ou autres Maravat, son coéquipier à Agen. Titulaire lors du premier match face aux Fidji, il entre en jeu lors des deuxièmes et troisièmes rencontres avant d'être aligné d'entrée face à l'Afrique du Sud en demie. En finale face à l'Australie, il inscrit même le 2e essai des Bleus.

Il a marqué pour son deuxième match de Top 14

Avant d'être appelé pour le Tournoi U20 et le Mondial en 2019, Alex Burin avait disputé quatre matchs avec le Sporting, dont trois en Challenge Cup. Face à Lyon le 29 décembre 2018, il entre trois minutes mais c'est seulement deux ans plus tard qu'il retrouve les pelouses du Top 14. Face au MHR, le 17 octobre 2020, il fait son grand retour pour les 25 dernières minutes et inscrit son premier essai en première division (le seul à son actif en Top 14).

Une lourde blessure au dos en 2020

Son physique imposant (1,90 m ; 122 kg) est l'une de ses principales forces, mais son corps lui a fait défaut par le passé. Comme il l'a plusieurs fois confié, une lourde blessure au dos l'a stoppé dans sa progression. En 2020, il est opéré d'une hernie au dos et ne rejoue qu'en octobre avec le SUA. Cette saison-là, Agen est relégué en Pro D2 mais le Castelbriantais reste dans le Lot-et-Garonne et travaille fort pour progresser en mêlée. Surtout, il se confronte à la dureté de la deuxième division, très bonne école pour se perfectionner et gagner rapidement en expérience.

Sous contrat au SUA jusqu'en 2026

Le SUA a eu du flair. Le club actuellement 11e de Pro D2, a prolongé le contrat de son pilier droit en novembre 2023 jusqu'en 2026. C'est que le champion du monde U20 est devenu un cadre de l'effectif de Dave Ryan. Quitte à se mettre en danger pour une possible participation au Mondial 2027 en Australie ? "Je ne vais pas qualifier ça d'objectif, c'est plus un rêve, expliquait-il au moment de sa signature dans Sud-Ouest. Je ne me prends pas la tête tous les matins en me disant : "je veux y aller". Je bosse pour être le meilleur possible, je donne tout, et si ça doit venir, ça viendra". Sauf blessure(s), ou très grande surprise, Alex Burin ne connaîtra pas de première sélection face à l'Italie. Mais le sélectionneur n'a jamais été insensible aux joueurs évoluant en deuxième division. Sa convocation à Marcoussis en est une nouvelle preuve.