Conscients de devoir faire oublier le piètre visage affiché à Clermont dans le domaine du combat, les Lyonnais pourront par bonheur compter face à La Rochelle sur la présence sur le banc des frères Taofifenua, avant leur convocation pour le match des Bleus contre l’Italie.

Il n’est déjà jamais anodin en soi, pour le Lou, de pouvoir compter sur la présence des frères Taofifenua sur ses feuilles de match. Encore moins lorsque le contexte lyonnais est à flux tendu, avec une infirmerie toujours aussi garnie au niveau du paquet d’avants (Devisme, Bamba, Géraci, Pacheco, Saghinadze, Cretin, Taufua, Botha, sans oublier Lambey encore incertain). Voilà pourquoi, s’ils ont évidemment eu un pincement au cœur pour leur joueur lorsqu’il fut contraint au forfait pour les deux premières journées du Tournoi en raison d’une infection au niveau de sa jambe, Fabien Gengenbacher et son staff ont rapidement flairé l’aubaine quant à la possibilité d’aligner leur deuxième ligne Romain Taofifenua, et probablement poussé un soupir de soulagement lorsque celui-ci put prendre part sans gêne apparente aux entraînements de fin de semaine – qui lui ont permis de réintégrer le groupe des 34 Bleus.

D’autant plus que cette bonne nouvelle fut accompagnée d’une autre arrivée quelques jours plus tôt de Marcoussis, le XV de France n’ayant pas placé le pilier Sébastien Taofifenua sur sa liste des 19 joueurs protégés, au contraire d’il y a quinze jours. Une opportunité en or d’alourdir et muscler un peu plus le pack lyonnais d’autant que, sur la lancée de sa bonne entrée en Écosse (sept plaquages réussis, dont une intervention décisive sur la dernière action du match), "petit Tao" semble bien décidé à battre le fer tant qu’il est chaud, et insuffler ses bonnes ondes à un groupe qui en a bien besoin."C’est un rendez-vous très important pour le club et je suis ravi d’y participer, expliquait Sébastien Taofifenua en début de semaine dans les colonnes du Progrès. Le match aller avait été très compliqué pour nous. On connaît forcément très bien La Rochelle, je ne les ai d’ailleurs jamais battus ici depuis que je suis au Lou. Ça va être un gros match, qui sera aussi très important pour eux. Ils disent de partout qu’ils ont besoin de points pour se rapprocher du top 6. De notre côté, il n’y a pas de secret, on doit sauver notre peau. Ça va être un bon match à jouer. Vivement samedi !" .

Sébastien Taofifenua fait également son retour avec Lyon. Icon Sport - Icon Sport

Faire oublier le non-match de Clermont

Les enjeux ainsi posés, nul besoin de plus grands discours. Il s’agira avant tout pour le Lou d’empêcher les Rochelais de s’imposer sur leurs traditionnels points forts des ballons portés et autres zones de collision et en cela, les coéquipiers de Baptiste Couilloud peuvent s’avérer heureux de pouvoir compter sur les frangins Taofifenua, qui apporteront un surplus de poids et de puissance bienvenu en deuxième période, au moment toujours crucial du coaching. Un objectif qui semble d’autant plus atteignable samedi que, "faux doublon" oblige, les Rochelais seront de leur côté privés de leurs massifs internationaux Uini Atonio et Paul Boudehent, tandis que Reda Wardi et le capitaine Grégory Alldritt sont blessés.

Reste que la troupe de Ronan O’Gara dispose d’autres atouts dans ses manches et qu’à ce titre, c’est bien l’intensité dans le combat que parviendront (ou pas) à imposer les Rhodaniens qui devrait s’avérer la clé de la partie. Lesquels ont en outre des choses à se faire pardonner à ce sujet, après s’être avérés en dessous de tout pendant une mi-temps du côté de Clermont…"Pour être clair, si on ne s’était pas entraîné de la semaine et qu’on s’était donné rendez-vous sur le parking du Michelin pour jouer, cela aurait été la même chose, nous a confié dans la semaine le manager lyonnais Fabien Gengenbacher. Nous avons tous été profondément marqués par ce match à Clermont, en termes d’attitudes et d’autres manquements. On s’est dit ce qu’on avait à se dire et désormais, je crois que tout le monde aura à cœur de terminer la digestion". Place aux actes, désormais...