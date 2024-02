Alors que le transfert de Christopher Tolofua de Toulon à Montpellier a été officialisé il y a quelques jours, Selevasio est revenu sur le départ de son frère. Si le troisième ligne avait quitté Toulouse en partie pour retrouver son aîné, il reste ravi que le talonneur puisse tenter une nouvelle aventure dans l'Hérault.

Les deux frères n'auront finalement passé que quelques mois ensemble sous le maillot de Toulon puisque Christopher Tolofua a pris la décision de quitter Toulon avec effet immédiat pour rejoindre le MHR. Arrivé à l'intersaison sur la rade, Selevasio Tolofua avait choisi de quitter le Stade toulousain en grande partie pour retrouver son frère. L'ancien toulousain aura donc foulé la pelouse aux côtés de son aîné à douze reprises cette saison. Dix fois en Top 14 et deux fois en Champions Cup. Des moments précieux sur lesquels le troisième ligne s'est confié dans les colonnes de Var Matin : "On a pris beaucoup de plaisir à se retrouver sur cette première partie de saison. ça ressemble à ce que l'on a vécu à Toulouse où l'on n'a joué qu'une seule saison ensemble avant qu'il ne parte aux Saracens et moi j'avais très peu joué ! je suis très heureux d'avoir pu passer du temps avec lui, ici."

Il n'envisageait pas de quitter Toulon mais il a eu une belle opportunité

Pour rappel les deux frangins s'étaient effectivement croisés dans la ville rose où Christopher Tolofua faisait ses premiers pas en "pro" en 2012. Les deux joueurs effectuaient leur tout premier match ensemble en 2016 lors de la onzième journée de Top 14 face à La Rochelle. Si le départ de son frère change forcément pas mal de choses pour Selevasio Tolofua, il n'empêche qu'il reste ravi de le voir se lancer dans une nouvelle aventure à Montpellier : "C'est son choix sportif. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. C'est le sport de haut niveau, ça bouge beaucoup, ça s'est fait là, tant mieux pour lui. Je suis très heureux pour Christopher et je le souhaite le meilleur pour la suite. Pour moi c'est un joueur extraordinaire. il a déjà une grande carrière et ça va continuer à Montpellier où il a un grand challenge à relever".

Avant de conclure, le troisième ligne précise : "il n'envisageait pas de quitter Toulon mais il a eu une belle opportunité. Il a 30 ans, il ne lui reste pas beaucoup d'années à jouer alors il est parti mais ça n'a rien à voir avec ses attaches avec le club". Au total, les deux frères auront joué sous le même maillot seize fois depuis le début de leur carrière. Reste à voir si ces deux-là se retrouveront à nouveau un jour...