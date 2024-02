D'après la presse britannique, la Fédération écossaise a demandé des comptes à World Rugby après l'essai refusé en fin de match à Sam Skinner qui aurait pu offrir la victoire au XV du Chardon face aux Bleus.

La décision de Nic Berry allait forcément faire parler. L'arbitre australien, en décidant de refuser l'essai écossais à la dernière minute face au XV de France lors de la 2e journée du Tournoi des 6 Nations, s'est mis à dos une bonne partie du rugby écossais. Et la Fédération n'a pas manqué de réagir. Comme nous l'apprend la BBC ce mardi, la "Scottish Rugby" a envoyé un courriel à World Rugby pour se plaindre de la décision du corps arbitral qui a mis fin au match et a entraîné la victoire du XV de France à Murrayfield.

Petit rappel des faits : après une récupération de balle, les coéquipiers de Finn Russell poussent à quelques centimètres de l'en-but français. Le chrono défile, aucun avantage n'est en cours. Moment choisi par Sam Skinner pour gagner sa collision et passer, semble-t-il, la ligne. Nic Berry tente d'apercevoir la gonfle, avant de déclarer rapidement aux acteurs vérifier la situation avec l'arbitrage vidéo. Commence alors 4 minutes et 30 secondes d'imbroglio durant lequel l'Australien convoque son TMO en précisant bien que selon lui le ballon n'a pas été aplati.

Finn Russell discute avec l'arbitre assistant Nika Amashukeli.

Ce n'est que sur la dernière interaction qu'ils changent d'avis

C'est le processus d'appel à la vidéo que conteste la Fédération écossaise, qui demande à World Rugby de reconnaître qu'une erreur a été commise. Une source proche du dossier confie à la BBC : "le dialogue entre l'arbitre et le TMO n'avait aucun sens". Dans un premier temps, l'arbitre vidéo Brian MacNeice annonce à Berry que le ballon est entré en contact avec la ligne, avant de finalement livrer à l'arbitre principal son verdict, après un (très) long visionnage des images : "Je n’ai pas de certitude. Je n’ai pas d’image assez claire pour affirmer que le ballon a bien été aplati dans l’en-but". À juste titre, car la demande de Nic Berry concernait uniquement le "grounding" (toucher à terre du ballon) et non le positionnement (avant ou sur la ligne). À ce titre, aucune image claire ne semblait permettre de confirmer que le ballon avait été aplati sur la ligne.

Après la rencontre, Gregor Townsend a vivement regretté cette décision. Et le processus d'appel à la vidéo. "La décision a été prise par le TMO (arbitre vidéo). Si l'arbitre voit les images que nous avons tous vues dans le stade, c'est peut-être aussi à lui de dire : "le ballon est à terre, c'est un essai". Mais c'est le TMO qui a changé d'avis et a dit "restez sur votre décision sur le terrain". L'arbitre dit alors "je vois aussi le ballon au sol" et leur dernière interaction a été "attendez, regardons l'autre angle....oui, ce n'est pas concluant maintenant, restez sur votre décision sur le terrain." Ce n'est que sur la dernière interaction qu'ils changent d'avis. Je ne comprends pas." Comme c'est l'usage après chaque rencontre internationale, le sélectionneur écossais a écrit à Joël Jutge (le responsable des arbitres à World Rugby) pour faire le débriefing de la rencontre. D'après la BBC, l'entraîneur en chef du Chardon s'est dit lésé après les deux rencontres du Tournoi, car lors du premier match face au pays de Galles, il n'avait déjà pas compris certaines décisions de Ben O'Keeffe qui avait sanctionné 16 fois l'Écosse contre seulement quatre pénalités contre le pays de Galles. S'il y a peu de chances que World Rugby reconnaisse une erreur lors de France - Écosse (bien que l'instance en eût reconnu plusieurs lors du quart perdu par les Bleus), le prochain match des coéquipiers de Sam Skinner (face à l'Angleterre !) sera scruté de près au pays des Scots.