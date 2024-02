Les Bleus ont pu conserver le gain de leur victoire (20-16) malgré un ultime et interminable arbitrage vidéo. L’arbitre Nic Berry a-t-il eu raison de refuser l’essai à l’Ecossais Sam Skinner ? La décision semble heureuse pour le XV de France et tient à une formulation de question. On vous explique tout.

Dire que les Bleus en ont eu des sueurs froides est un euphémisme. Devant au score (20-16) malgré une prestation poussive quand a retenti la sirène de ce match chaotique, ils s‘embarquaient dans une interminable séquence d’arbitrage vidéo. Elle a finalement leur laisser la victoire. La raison ? Après un énième ballon cafouillé et une dernière munition offerte aux Ecossais proche de leur ligne d’en-but, les Français résistaient d’abord aux assauts du chardon. Une longue série de charges au ras sur laquelle ils finissaient par céder, sur une dernière percussion du deuxième ligne remplaçant Sam Skinner. Essai ou pas essai ? L’imbroglio allait durer exactement 4 minutes 30. La dernière action au crible Photo 1 Photo 1 Immédiatement après que Skinner se soit allongé dans l’en-but des Bleus ballon en main, on voit des joueurs français placés en dessous. Les deux équipes lèvent alors les bras. L’arbitre Nic Berry se rapproche et indique que de sa position, il voit le ballon maintenu en l’air. Il le signale par le geste approprié mais prévient immédiatement les joueurs : « je vais le vérifier, les gars. Je vais le vérifier. » Photo 2 Photo 3 Photos 2 et 3 Il fait alors appelle à son TMO (arbitre vidéo), l’Irlandais Brian McNeice. Il confirme sa première impression terrain. « Brian, j’ai le ballon maintenu en l’air. Je voudrais juste vérifier qu’il n’y a pas un autre angle qui montre que le ballon a été aplati dans un second temps. Pour le moment, ma décision terrain, c’est « pas essai » ». En procédant ainsi, Nic Berry ne questionne que le grounding (toucher à terre) et jamais l’emplacement du ballon. Ce qui va le piéger quant à sa décision finale. Après de nombreux visionnages de plusieurs angles, une image semble effectivement confirmer que le ballon a bien touché le sol (photo 3), après avoir d’abord été maintenu en l’air par le pied d’un joueur français (photo 2). Photo 4 Photo 4 Pourquoi, alors, l’essai n’a-t-il pas été accordé aux Ecossais, leur permettant ainsi d’arracher la victoire ? Après quatre minutes et trente secondes, Brian McNeice livre finalement un verdict : « Je n’ai pas de certitude. Je n’ai pas d’image assez claire pour affirmer que le ballon a bien été aplati dans l’en-but ». L’arbitre de champ Nic Berry reprend, en s’adressant aux deux capitaines avant de siffler la fin de la rencontre. « Ma décision terrain était que le ballon n’avait pas été aplati, qu’il était maintenu en l’air par un pied. Nous avons vérifier tous les angles de caméra, il n’y a aucune image claire et évidente qu’il a bien été aplati dans l’en-but. Il n’y a pas essai. » Le scénario apparaît heureux pour le XV de France, alors que le joueur Ecossais Sam Skinner semblait initialement avoir bel et bien franchi nettement la ligne d’en-but des Bleus. A lire aussi : Écosse - France : "Pour moi, il y avait essai à la fin" affirme Finn Russell suite à la défaite face aux Bleus La sollicitation du TMO par l’arbitre s’étant cantonnée au « grounding » (toucher à terre du ballon) sans questionner son positionnement (avant ou sur la ligne d'en-but), la corrélation des deux éléments ne s’est pas faite. Cette fois, la pièce est tombée du bon côté.