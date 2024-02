Pierre Berbizier n'est pas tendre avec son ancien joueur. L'ancien sélectionneur du XV de France regrette la communication de Fabien Galthié après la courte victoire en Écosse et aimerait que certains jeunes aient une possibilité de se montrer dans le Tournoi pour régénérer une équipe de France qui se cherche.

"Être sélectionneur, c'est se retrouver en tête de gondole. Et parfois, il faut savoir enfiler le gilet pare-balles", nous confiait récemment Philippe Saint-André à propos des critiques autour de Fabien Galthié. 'PSA' évoquait ici la situation du sélectionneur après la débâcle du Vélodrome face à l'Irlande. Mais il semble que la (courte) victoire en Écosse n'a pas dissuadé les septiques. Bien au contraire. Dans un entretien accordé à nos confrères de RMC, Pierre Berbizier n'y va pas avec le dos de la cuillère. L'ancien joueur et sélectionneur du XV de France regrette la communication de Galthié, qui, après la victoire arrachée au bout d'un interminable arbitrage vidéo, s'est dit très satisfait du contenu de la rencontre. "Par respect pour cette équipe écossaise, ça me gêne un petit peu ce ton ironique. J’ai l’impression qu’il se moquait des journalistes présents mais en se moquant des journalistes il se moque de nous, du public. Ce n’était pas le moment de faire de l’humour, si cela se voulait de l’humour, vu le scenario du match, vu le match contre l'Irlande qui suivait le match de l’Afrique du Sud. J’attendais plus un profil bas de sa part."

Outre la communication du sélectionneur - en comparaison Berbizier a apprécié "la dignité des Écossais [qui] ont peut-être perdu, mais [qui] nous ont donné une leçon" - l'ancien demi de mêlée regrette l'absence d'un vrai bilan effectué par l'équipe de France après la défaite face à l'Afrique du Sud. "La France a perdu quand même ses trois dernières Coupes du monde au niveau des quarts de finale. Ce n'est pas que le problème de Fabien Galthié. (...) Le débat sur l'arbitrage nous a bien arrangés, cela a évité d'aborder nos vrais problèmes : la conquête, la défense, l'efficacité etc... On retrouve les mêmes maux aujourd'hui. Et comme on ne fait jamais le vrai bilan, on a du mal à aborder nos vrais problèmes."

Un Tournoi en quatre ans, ce n'est pas suffisant

Fabien Galthié s'appuie pourtant sur un pourcentage de victoires qui laisse peu de place au doute quant à sa réussite à la tête de l'équipe de France. "Les chiffres, on peut leur faire dire ce que l'on veut, répond Berbizier. On s'est appuyé sur des bons chiffres, mais en quatre ans, vous avez gagné un Tournoi. Ce n'est pas suffisant à mon sens, les contenus doivent être abordés différemment. Notre potentiel est énorme".

En matière de profondeur d'effectif, la France possède un réservoir de jeunes talents faisant rêver beaucoup d'autres nations. C'est simple, les Bleus peuvent s'appuyer sur trois générations de champions du monde de moins de 20 ans. 'Berbize' aimerait que ces jeunes aient plus l'occasion de se montrer. "Sur ce match, j'ai une image : l'initiative de Nolann Le Garrec et l'essai de Louis Bielle-Biarrey. C'est un signal que cette génération-là frappe à la porte et a besoin de s'exprimer. Fabien Galthié veut garder son ossature, pourquoi pas, mais cet essai montre peut-être que ces jeunes sont prêts pour la prochaine Coupe du monde ou en tout cas il faudrait penser à les préparer à être compétitif pour cette échéance."