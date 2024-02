Sous pression après "la pire performance depuis quatre ans" servie contre l’Irlande (cinq essais encaissés), Shaun Edwards, le spécialiste de la défense tricolore, n’a pas pu échapper à certains questionnements dans la semaine pour préparer l’écosse.

Il avait été, en 2019, présenté par Bernard Laporte comme une prise de guerre. Le fait est que le palmarès de Shaun Edwards parlait pour lui mieux que de longs discours. Architecte de la "rush défense" qui avait permis au pays de Galles de régner sur l’Europe, l’ancien treiziste venu du nord de l’Angleterre avait immédiatement été catalogué comme un maillon essentiel du nouveau staff de Fabien Galthié, son système ultra-agressif étant censé alimenter les attaquants bleus en ballons de récupération. Et il faut bien convenir que les premières années furent convaincantes, quand bien même certains regrettaient que le XV de France paie régulièrement son énorme débauche d’énergie lors des fins de match…

Reste que, depuis cette année 2022 ornée d’un grand chelem puis d’une victoire sur les Springboks à l’automne, quelque chose s’est incontestablement cassé. La preuve étant que depuis le début de l’année 2023, les Bleus ont encaissé à six reprises plus de trois essais, alors que cela ne leur était jamais arrivé durant les trois premières années... Et même si Shaun Edwards assurait encore ce vendredi que "la défense du XV de France était la meilleure de la Coupe du monde", chiffres à l’appui, on ne pouvait que lui rétorquer qu’après avoir affronté en poule des équipes aussi modestes que l’Uruguay, la Namibie et l’Italie (avec l’équipe « Premium » qui plus est pour les deux dernières) les risques de déroutes étaient bien moindres qu’en quarts. Un match qui vit les Bleus sortir leur pire performance en quatre ans, jusqu’au « record » de cinq essais concédés contre l’Irlande la semaine dernière, laquelle a forcément précipité une remise en cause...

Jalibert, un replacement imposé par Galthié

Le signe le plus marquant de celle-ci ? Il résidait à l’évidence dans le (re)placement de Matthieu Jalibert. Décalé en défense au poste de numéro 13 par Edwards depuis la dernière Coupe du monde, l’ouvreur de l’UBB a défendu en Écosse dans sa position « normale », quoique toujours soutenu à son intérieur par Greg Alldritt sur les touches écossaises. Une évolution stratégique imposée par Fabien Galthié et décidée conjointement avec Laurent Sempéré, quitte à obliger son alignement à défendre à un joueur de moins... Tout sauf un hasard puisque au-delà de s’adapter après la leçon stratégique reçue des Irlandais la semaine dernière, la volonté était patente de la part d’utiliser les centres bleus (en grande difficulté à Marseille) à leur « vrai » poste, pour leur faciliter la tâche. Et les résultats ont suivi puisque, si le milieu du terrain français ne fut pas exempt de tous reproches sur l’essai de White, celui-ci s’est avéré plutôt solide durant le reste de la partie.

Outre la grosse séquence défensive sur leur ligne sur la dernière action, les Écossais n’ont inscrit qu’un essai, en réussissant notamment à bien museler Sione Tuipulotu.

Toujours garant d’un état d’esprit

Alors, faut-il voir dans ces choix un désaveu pour Shaun Edwards ? Sans doute un peu, d’autant que l’Anglais était déjà apparu quelque peu déconnecté du reste du staff pendant la dernière Coupe du monde, passant de longues heures en solitaire. "Attention, Shaun est toujours très précieux pour nous, nous confiait un joueur en off dans les coursives de Murrayfield. De par sa manière de communiquer, de nous rappeler en permanence l’importance de monter fort, de combattre et de continuer à défendre après le plaquage, il crée un conditionnement dans nos esprits qu’on retrouve sur le terrain." Un état d’esprit qui s’est manifesté lorsque Matthieu Jalibert reprit Rowe à la 78e, par exemple, ou lorsque Moefana, Taofifenua et Tuilagi réussirent empêcher Skinner d’inscrire l’essai de la gagne. "Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais cela fait plus de trois ans qu’on passe des heures avec Shaun à défendre notre ligne dans ce genre de situation, à accompagner le porteur derrière la ligne pour mieux bloquer le ballon, glissait en guise de conclusion le capitaine Gregory Alldritt. On parle souvent de détails dans le haut niveau, mais des détails comme ça font plaisir quand ils font gagner." C’est même leur raison d’être…