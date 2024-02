La touche demande beaucoup de temps

"Je connais très bien Laurent Sempéré et il avait la meilleure touche du championnat quand il était au Stade français. Il faut simplement lui laisser du temps car il vient d’arriver en équipe de France. Les Bleus ont eu très peu de temps de préparation et donc d’expérience collective. Ils ont changé quelques annonces par rapport à l’année dernière. La touche demande beaucoup de temps pour que tout le monde soit coordonné sur les timings et ainsi se rassurer sur la connexion lanceur-sauteur. Avec la qualité des joueurs que nous avons en équipe de France, ça va bien se passer. Les Bleus vont maintenant avoir deux semaines pour préparer l’Italie.

À mes yeux, il est certain que tout le monde sera bien réglé d’ici là et que cette performance appartiendra vite à l’histoire ancienne. Je le répète,il faut beaucoup de temps pour travailler la touche. Au Racing par exemple, nous avons plus de deux cent cinquante annonces en touche dans notre cahier de jeu, avec différentes structures. Il faut tout ajuster par rapport à la défense adverse, si elle est en vis-à-vis ou en bloc. Donc, tout peut changer d’un match à l’autre, et l’adversaire peut faire preuve d’intelligence situationnelle.

L’Écosse, et c’était la même chose pour l’Irlande, n’a pas changé de staff et évolue avec les mêmes joueurs, donc ils ont forcément davantage de repères collectifs. Ce n’est pas en deux semaines que l’on met des choses en place. En top 14, nous avons les matchs amicaux et le luxe de pouvoir travailler ensemble toutes les semaines. Les Bleus n’ont eu que douze jours pour préparer leur premier match alors que le nombre de structures en touche est exponentiel. Et pourtant, vous ne pouvez pas travailler que ce secteur dans la semaine."