Passé de l'équipe de France à VII au XV de France, Gabin Villière connaît très bien la passerelle entre les deux disciplines et les qualités nécessaires pour réussir au Seven. Si son coéquipier en sélection Antoine Dupont va faire le chemin inverse, l'ailier toulonnais n'y voit pas vraiment de raison de s'inquiéter de son adaptation.

C'est un spécialiste en la matière qui vous parle ! Interrogé à ce sujet dans un entretien exclusif accordé au Midi Olympique, Gabin Villière a donné son avis sur le virage qu'a pris à Antoine Dupont en rejoignant l'équipe de France à 7. Pour l'ailier du Rugby Club toulonnais, il y a peu de doute sur le fait que le numéro 9 toulousain réussisse son adaptation. "C’est difficile d’être inquiet pour lui, soyons honnêtes. Déjà, il est demi de mêlée à quinze donc il possède une endurance plus élevée que la moyenne. C’est un très gros défenseur, alors sur les un contre un, il tiendra la baraque. Antoine a le profil adapté pour briller à VII."

Alors que Dupont devrait faire ses débuts lors de l'étape de Vancouver (23 au 25 février) puis poursuivre à Los Angeles début mars, l'objectif ultime est évidemment sa participation aux Jeux olympiques de Paris 2024 et une médaille au bout. "Sa présence amène un coup de projecteur incroyable sur une discipline qui le mérite", se réjouissait dernièrement Jérôme Daret, sélectionneur national de la discipline. Pour Gabin Villière, sa présence est évidemment un plus mais pas un tout : "Dupont ou pas, je suis excité quand je vois jouer l’équipe de France de rugby à VII. Ensuite, bien évidemment qu’Antoine va pouvoir amener quelque chose en plus à l’effectif. On connaît son talent, alors difficile de le voir se rater…"

A lire aussi : Villière : "Il faut savoir basculer pour ne pas sombrer"

"C’est difficile de donner un conseil à un joueur comme lui"

Avant de devenir l'excellent ailier quinziste du RCT qu'on connaît, Gabin Villière (28 ans) a fait lever les foules passionnées de rugby à VII. Pendant sa période septiste, il a inscrit 20 essais en 43 rencontres dans le circuit mondial. Il a offert quelques performances marquantes avec son numéro 6 dans le dos. Le casqué petit format a fait mal aux défenses du monde entier, notamment lors de la saison 2018/2019. Deuxième lors des étapes de Vancouver et de Hong-Kong (dont il a été élu meilleur joueur du tournoi), Villière a été un élément majeur du Seven français.

A lire aussi : Rugby à 7 - Antoine Dupont, un septiste (presque) comme les autres

Alors, quand on lui demande s’il a un petit conseil spécifique pour le néo-septiste, c'est une réponse tout en humilité qui sonne en premier : "(rires) C’est difficile de donner un conseil à un joueur comme lui". Et de poursuivre : "Je lui dirais simplement que s’il utilise le jeu au pied, il faut que ça aille au bout. Tu ne peux pas te débarrasser du ballon, sinon ça peut se payer très cher derrière. Mais je pense qu’il n’a pas besoin de moi. Je suis confiant et tout le monde sait ce qu’il peut faire sur un terrain." Rendez-vous dès le 23 février, à Vancouver, pour voir si le talentueux quinziste aura bien débuté son adaptation. Chose dont peu de gens doutent pour dire vrai.