Auteur d'un doublé, Gabin Lorre a grandement contribué à la victoire de Béziers à Montauban. Des performances dans la lignée d'une saison remarquable pour l'arrière du cru, déjà indispensable à l'ASBH malgré ses 22 ans. Il est notre étoile de la semaine.

Gabin Lorre a débarqué dans la salle de presse encore en tenue de match, ce vendredi, après la victoire de Béziers à Montauban (37-34). Alors que les supporters biterrois, venus en nombre, chantaient à la sortie des vestiaires, le joueur de 22 ans posait sa bouteille de bière verte sur le côté de la salle, contre le mur. Presque comme s'il cherchait à cacher sa joie devant les journalistes locaux. Si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, l'abus de victoires ne l'est pas côté biterrois, avec un quatrième succès de rang à l'extérieur.

Meilleure attaque de la division avec 526 points marqués, les Biterrois ont fait honneur à leur statut avec 37 points marqués loin du stade Raoul-Barrière. Quand il s'agit de marquer des points, Gabin Lorre n'est jamais bien loin. Sur la pelouse de Sapiac, il a marqué ses septièmes et huitièmes essais de la saison. Il a réalisé son troisième doublé de la saison. Mais dans le Tarn-et-Garonne, ce n'est pas pour ses relances folles qu'il s'est illustré. À l'image de son équipe, c'est par son pragmatisme qu'il s'est mis en valeur. L'arrière a marqué deux essais à zéro passe.

Des interceptions travaillées

Il ne fallait pas traîner à la buvette ou devant un food-truck à la mi-temps de cet USM-ASBH. Sur le coup d'envoi donné par Samuel Marques, Quentin Witt n'a pas contrôlé le ballon. Une aubaine pour Gabin Lorre qui traînait par là. Mais l'essai n'était pas tout fait. Il a déposé le pourtant solide Bastien Guillemin avec un sublime raffut avant de résister à Jérôme Bosviel pour plonger en terres promises (41e). Quatre petites minutes plus tard, après une mêlée, ce même Bosviel tentait une sautée. Ce diable de Gabin Lorre avait tout vu. Il a intercepté la balle avec une facilité déconcertante, comme si la passe était pour lui. Et quand il accélère, allez donc le rattraper... L'ASBH prenait 15 points d'avance, mais le joueur restait modeste dans son rôle dans ce succès : "C’est un travail collectif, a-t-il salué. Je suis à la finalité des deux essais mais c’est d’abord un très bon renvoi et une pression mise, sur le premier. On avait étudié leur jeu sur les mêlées au milieu du terrain. Je suis bien monté, sur le deuxième, ça m’a souri."

Son interception n'a rien du hasard, selon Pierre Caillet : "On a l’habitude de jouer contre cette équipe de Montauban. Stratégiquement, j’avais dans la tête ce qu’ils pouvaient faire. Ça fait trois ans qu’ils jouent contre nous et ils essayent de partir dans le fermé. C’est de la logique et de l’anticipation."

Des propos qui font écho à ceux de son protégé, qui a aussi brillé en défense en fermant les extérieurs sur de nombreuses attaques adverses : "C’est une philosophie que veut nous faire travailler Pierre Caillet. On le bosse à l’entraînement et on essaye de le faire en match. Des fois, il nous gueule dessus quand on ne ferme pas ! Ça nous a réussis sur ce match, avec, en plus, un ballon un peu mouillé. C’était donc plus facile car ils ont eu du mal à toucher les extérieurs. Avec leurs gros porteurs de balle, comme Josua Vici, Montauban pouvait nous mettre en difficulté."

L'ASBH pragmatique

Flamboyants cette saison, les Biterrois se sont démarqués à Sapiac par leur pragmatisme. ils ont marqué leurs trois essais à zéro ou une passe ; ils ont pris les points au pied quand il le fallait. Pas de quoi permettre à Gabin Lorre de faire parler sa vitesse dans de folles relances. Mais cela ne l’a pas dérangé outre mesure : "Ce match s’est prêté à plus occuper le camp adverse car on savait que dans les duels aériens et dans le troisième rideau ils étaient plus en difficulté. Bosviel et Vici avaient du mal à se trouver dans le fond de terrain, donc on a varié notre jeu, mais on va rester dans notre philosophie de déplacer la balle. J’ai en tête le match précédent face à Agen, à la maison, où nos propres supporters nous ont sifflés car nous n’avions pas pris les trois points ! On a essayé de varier, de jouer mais aussi de jouer avec notre pragmatisme."

Gabin Lorre en marquant son deuxième essai de la soirée. Midi Olympique - Stéphanie Biscaye

Le joueur formé à Pézenas ne cesse de confirmer sa bonne saison 2023. Son long jeu au pied gauche ainsi que sa vitesse et ses appuis le rendent indispensable dans le quinze biterrois où il est aligné tantôt à l'aile, tantôt à l'arrière. Des qualités qui devraient lui permettre de goûter un jour au Top 14, où plusieurs formations lui font les yeux doux. Et attendant, il est encore en apprentissage, comme en témoigne cette anecdote : "En début de match, les médecins des deux clubs m’ont demandé de faire un protocole commotion. J’étais surpris mais je l’ai fait, c’était la première fois pour moi. Au moins, c'est une case cochée sur mon palmarès."

Que les supporters de Béziers se rassurent, leur coqueluche se porte bien et sera opérationnelle pour l'importante réception de Mont-de-Marsan, ce vendredi, à 19h. Malgré quelques étirements prolongés dans les dix dernières minutes contre Montauban. "J’avais des crampes mais il n’y avait plus de remplaçants derrière, donc le kiné m’a dit de serrer les dents. Mais j’étais bien content qu’en fin de match, sur la dernière action, Montauban soi resté dans son camp et n’ait pas joué car je n’aurais pas pu suivre, j’avais des crampes aux deux mollets", en a-t-il rigolé. Après un doublé au match aller à Boniface, il entend bien bisser lors du match retour contre les Jaune et Noir.