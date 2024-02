Dans un match plein de suspense, les Anglais n’ont pas été souverains. Mais nous avons été sensibles à la performance de Freddie Steward, peut-être l’une des meilleures qu’il ait offertes aux supporteurs anglais.

D’entrée de jeu, il a déchiré la défense galloise sur une remontée de balle irrésistible, tout le monde se leva à Twickenham quand soudain, il glissa. Au-delà de ce coup du sort qui aurait peut-être changé tout le scénario de la partie, Freddie Steward aura fait un match plein de sérieux, jamais pris en défaut sur les ballons hauts, sa grande spécialité.

Pas de bourdes ou de mauvais choix à signaler non plus. Chacune de ses interventions aura amené quelque chose à son équipe, si ballottée par moments. Il a été particulièrement félicité pour deux interventions dans les dix dernières minutes, qui ont préservé la victoire anglaise. Il est en train de devenir un cadre du XV de la Rose, trois ans après ses débuts. C’était en 2021. Depuis, il a été appelé trente-trois fois sous le maillot blanc pour huit essais. Il est parti pour devenir un des plus grands arrières de l’Histoire de l’équipe d’Angleterre et pas seulement par sa taille (1m96). Il est un candidat en tout cas pour une première convocation chez les Lions.