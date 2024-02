Pourtant rempli de joueurs inexpérimentés au niveau international, le banc du XV de France a eu une grande importance au succès arraché par le XV de France en Écosse (16-20).

Ce Tournoi des 6 Nations, qui marque une deuxième ère dans le mandat de Fabien Galthié, est l'occasion de découvrir de nouveaux joueurs sous le maillot du XV de France. Face à l'Écosse ce samedi, nous pouvions ainsi suivre les débuts d'Alexandre Roumat en bleu, mais aussi la deuxième sélection de Nolann Le Garrec et de Posolo Tuilagi. Sans oublier que Sébastien Taofifenua (4 sélections) ou encore Paul Boudehent (8 sélections) sont encore loin d'être qualifiés comme des joueurs expérimentés en sélection. Pourtant, c'est bien grâce à ces bleus que les Bleus l'ont emporté sur le fil à Murrayfield (16-20). Menés durant la quasi-totalité de la partie, les hommes de Fabien Galthié ont pu compter sur la fougue des nouveaux arrivés pour faire la différence.

Mené pendant plus d'une heure face à l'Écosse, châtié sous les ballons hauts et perturbé en touche, le XV de France s'en est remis à un exploit individuel de Louis Bielle-Biarrey et une défense héroïque pour tenir cette précieuse victoire.



L'article : https://t.co/FX4I7JLOST pic.twitter.com/UXdYvE0Lrs — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 11, 2024

Le sélectionneur s'est d'ailleurs dit satisfait de la prestation collective de ses remplaçants : "Les finisseurs ont la responsabilité de gagner le match, comme vous avez pu le voir. Yoram Moefana Julien Marchand, Alexandre Roumat et les autres ont gagné le match". Décevant depuis plusieurs rencontres, notamment lors du fameux quart de finale de la Coupe du monde, où il s'est fait largement dominer par le bomb squad sud-africain, le banc tricolore s'est cette fois montré conquérant grâce à une puissance certaine. À l'image du géant Posolo Tuilagi, les remplaçants ont fait avancer les Bleus.

Les premières de Roumat, Le Garrec décisif

Le Perpignanais s'est d'ailleurs signalé sur plusieurs rucks et sur les ballons portés, où son gabarit a fait clairement la différence. Yoram Moefana et Julien Marchand symbolisent aussi cette puissance nouvelle en fin de partie. Pour Alexandre Roumat et Nolann Le Garrec, ce fut un peu plus différent. Le premier a été utilisé très tôt (49e) en deuxième ligne, alors qu'il n'a jamais débuté un match à ce poste en professionnel. Pourtant, en plus d'apporter sa science et ses près de deux mètres en touche, le Toulousain a eu une belle activité tout au long de la dernière demi-heure. Le Garrec a lui amené beaucoup de vitesse dans le jeu et a surtout réussi a fixer la défense à plusieurs reprises pour créer du décalage. Il est d'ailleurs passeur décisif sur l'essai de la gagne, inscrit par Louis Bielle-Biarrey.

La puissance de Tuilagi a été évidente contre l'Écosse Midi Olympique - Patrick Derewiany

L'ailier de l'UBB admettait : "Les finisseurs ont apporté leur puissance et c'est ce qui nous a aidé à faire basculer ce match". Avec la nouvelle prestation décevante de Maxime Lucu et les forfaits probables de Grégory Alldritt, Emmanuel Meafou et Thibaud Flament face à l'Italie, serait-ce une hérésie d'imaginer Le Garrec, Roumat ou encore Tuilagi titulaires dans deux semaines ?