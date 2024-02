À la suite de la rencontre entre le SU Agen et Aix-en-Provence, un malheureux événement est venu ternir la belle soirée agenaise. George Tilsley s’en serait pris verbalement et physiquement au directeur général du club, Thomas Léger, devant plusieurs témoins.

Il est un peu plus de 23h à Agen et les travées d’Armandie sont en ébullition. Le SUA vient de faire tomber largement le leader (31-7). Le centre ou ailier George Tilsley n’est pas sur la feuille de match ce jeudi soir, mais il est surveillé de près par l’ensemble des membres du club. Et pour cause, à la mi-temps, il se serait introduit dans le vestiaire, vraisemblablement alcoolisé selon plusieurs sources, avant d’être raccompagné vers la sortie par son entraîneur en chef, Dave Ryan.

À la fin du match, c’est après avoir rejoint plusieurs anciens de ses coéquipiers venus assister à la rencontre, tout près de la salle de réception d’après-match, que les choses auraient dégénéré. Des supporters présents auraient alors posé quelques questions au Néo-Zélandais sur son avenir, puisque les récentes rumeurs font état d’une possible libération de sa dernière année de contrat.

Tilsley retenu par des anciens coéquipiers

Dans le même temps, le directeur général du club, promu directeur sportif il y a quelques mois, Thomas Léger, passe à côté du groupe. Là, il aurait alors été interpellé verbalement par George Tilsley. L’ancien perpignanais, visiblement dans un état second, serait entré dans une colère noire et aurait tenté de s’en prendre physiquement à l’administrateur en question. Retenu par ses anciens coéquipiers, il aurait néanmoins proféré de nombreuses insultes et menaces au passage.

"S’il n’avait pas été retenu par les anciens joueurs, cela aurait pu être très grave", nous ont d’ailleurs confié plusieurs témoins de la scène, choqués par cet excès de violence.

Jean-François Fonteneau ne "nie pas les faits"

Si l’affaire en est restée là jeudi soir, il est évident que le club du SU Agen va rapidement devoir prendre ses dispositions. Surtout que, rappelons-le, Jeff Fonteneau avait "offert" une dernière chance à son ailier vedette, après sa condamnation pour violences conjugales l’été dernier. Contacté, le président du SUA n’a pas nié les faits, confirmant que l’incident aurait pu être encore plus grave.

Impossible pour l’heure de connaître la nature de la sanction qui attend l’intéressé. Fonteneau avait demandé à son joueur d'être irréprochable, il sera donc intéressant de suivre la sanction mise en place par le Sporting. Ce fait divers pourrait sonner le glas de l'aventure de George Tilsley dans le Lot-et-Garonne.