Voilà plusieurs semaines que le Sporting Union Agenais et George Tilsley ont repris contact dans l’éventualité de voir revenir le joueur originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée en Lot-et-Garonne cette année. C’est en bonne voie.

Alors qu’il s’était engagé en faveur du Stade toulousain en qualité de joker Coupe du monde, George Tilsley ne devrait finalement pas porter le maillot rouge et noir. Condamné à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales, l’ancien ailier ou centre de l’USAP s’apprête donc à se retrouver sans club. Cependant, selon nos informations, l’ancien international à VII néo-zélandais est convoité par plusieurs clubs de Pro D2. Mais c’est bien le SU Agen qui tiendrait la route.

Joker Coupe du monde à Toulouse, George Tilsley avait été placé en garde à vue, le 11 août dernier, pour des faits de violences conjugales. Il a été jugé et condamné à six mois de prison avec sursis, assorti de plusieurs interdictions.



Interrogé à ce sujet au micro de 47FM, Jean-François Fonteneau a bien confirmé l’information : "s’agissant de George, il est toujours sous contrat avec le Stade toulousain. Les discussions se poursuivent. C’est une situation que nous sommes en train d’analyser. Ce qu’il a vécu et ce qu’il s’est passé à son niveau, nous devons le prendre en compte d’une certaine manière. C’est un garçon qui, comme vous le savez, a commencé sa carrière à Agen. Il a un attachement particulier pour le SUA et d’ailleurs, nous avons des relations particulières avec lui. Je pense qu’il a vraiment envie de montrer une bonne image de lui sur le plan sportif et extra sportif. C’est une situation que l’on espère voir se débloquer d’ici un mois voire un mois et demi suivant les négociations que nous tiendrons avec lui et son agent ".

Tilsley ou rien au SUA ?

Si sur le terrain, Tilsley a laissé de beaux souvenirs aux supporters lot-et-garonnais, la fin de son aventure au SUA n’avait pas été appréciée de tous. L’actualité récente le concernant divise également les avis à Agen. En interne, on dit que l’ancien bordelais pourrait apporter une vraie plus-value sur le plan sportif. Mais quid du domaine extra sportif (plutôt calme à Agen ces derniers temps) ? Quid également de l’image du club en cas de retour ?

Une chose est sûre, le retour du joueur ô combien talentueux, mais de l’homme ô combien clivant par moments est donc bien à l’étude du côté d’Armandie. Bernard Goutta et Jean-François Fonteneau suivent le dossier de près. Mais les opportunités se font rares au poste de numéro 13 sur le marché actuellement. D’autant plus que Tilsley a pour lui l’avantage de connaître la maison et d’être polyvalent. Réponse dans les jours à venir. Le dossier est en bonne voie.