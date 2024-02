En conférence de presse, Dave Ryan a tenu à envoyer un petit message à Mauricio Reggiardo, manager de Provence Rugby et, accessoirement, ancien coach de l’Irlandais au SU Agen.

Les deux hommes se connaissent par cœur. Dave Ryan a évolué sous les ordres de Mauricio Reggiardo en tant que joueur de 2016 à 2019. Pour autant, ils s’affrontaient ce jeudi soir. Sollicité tout au long de la semaine par la presse agenaise pour des interviews, le manager provençal avait donné son avis sur le chemin que le staff lot-et-garonnais devrait suivre. "Si j’étais à la place des coachs, je commencerais à construire quelque chose de solide pour la saison prochaine", a-t-il notamment analysé dans les colonnes du Petit Bleu d’Agen.

"Nous, nous restons humbles"

Après le match, Dave Ryan a tenu à lui répondre, casquette vissée sur la tête, le regard fermé : "Avant le match, nous étions énervés. Moi, j’étais énervé. Leur manager (Mauricio Reggiardo, NDLR) aime parler, mais il faut qu’il s’occupe de son équipe. Là, nous allons à Nevers. Mais nous, nous restons humbles. Car nous allons affronter une équipe très forte." Confiant au passage avoir été vexé par les propos adverses : "Les Aixois ont dit qu’ils venaient pour gagner, nous rouler dessus. Maintenant, ils sont venus, et ils n’ont pas pris grand-chose ici à Armandie."

C’EST TERMINÉ ! Agen l’emporte au Stade Armandie face à Provence Rugby \ud83d\udca5



Félicitations Messieurs \ud83d\udcaa pic.twitter.com/1fkkd9jrqi — Agen Rugby - SUA LG (@agen_rugby) February 8, 2024

Iban Etcheverry, lui aussi, n’a pas vraiment apprécié les propos relayés dans la presse : "On connaît un peu la mentalité de leur manager qui était passé ici. Avec un état d’esprit qui est notamment basé sur cette guerre du ruck. D’ailleurs je crois qu’il avait annoncé dans la presse qu’il voulait nous mettre la guerre au sol. Je pense qu’il ne fallait pas l’éviter et on a bien répondu".