Après la gifle reçue à Marseille face à l’Irlande, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a annoncé ce jeudi midi la composition de l’équipe qui affrontera l’Ecosse samedi à Murrayfield (15h15, heure française). Comme prévu, Cameron Woki et Louis Bielle-Biarrey sont de retour. Alexandre Roumat fera sa première apparition en bleu. Explications.

Le retour de Woki

"Avant de parler de Cameron Woki, de son talent et ses compétences, parlons de ce qui a fait défaut lors du match contre l’Irlande, c’est notre droitier de la deuxième ligne. Il ne saute pas, mais il est au milieu de l’alignement et est de toutes les combinaisons. Il est soutien avant, soutien arrière, il crée les espaces. Quand vous jouez sans votre numéro 5 qui participe à toutes les touches, il faut compenser. C’est ce qui nous fait cruellement défaut. Certes, on peut s’adapter. Et l’on peut dire que l’on s’est bien adapté. On a bien compensé. Mais il nous a manqué des armes pour sauter, pour défendre. Quant à Cameron, c’est un joueur qui n’est jamais sorti du groupe. Il était finisseur. Dans notre projet, nous avions besoin d’un paquet d’avants qui a 30 minutes de la fin devait continuer à travailler fort, sans baisser de rythme. Notre tactique était là, mais on n’a pas pu le faire. Cameron revient donc et sera, avec Charles (Ollivon), notre capitaine de touche."

Peato Mauvaka plutôt que Julien Marchand

"Julien (Marchand) a commencé l’aventure avec nous en janvier 2020, il fait partie de nos leaders. Peato Mauvaka est arrivé un peu plus tard, il s’est fait une place Ces deux joueurs nous donnent satisfaction. Ils sont complémentaires et complices."

Louis Bielle-Biarrey plutôt que Yoram Moefena

"Être finisseurs, c’est une responsabilité. Ce sont eux qui gagnent les matchs, Dans le rugby d’aujourd’hui, on gagne ou on perd les matchs à la fin des rencontres. Le repositionnement de Louis s’explique par le fait qu’il apporte de la vitesse. C’est un profil différent de Yoram. Il a l’habitude jouer à l’aile et couvre aussi le poste d’arrière. Thomas Ramos couvre d’ailleurs le poste d’ouvreur. Et Yoram, qui devient finisseur, couvre quatre postes car il peut aussi jouer sur les deux postes de centre (premier et deuxième) et d’ailier (gauche et droit). C’est là qu’il va nous apporter toute sa palette."

Deux changements seulement...

"Posolo Tuilagi, on l’a appelé la veille du match pour suppléer Romain Taofifenua, qui est d’ailleurs toujours sous traitement. Il n’avait pas participé à l’organisation du travail spécifique en touche. Il n’avait fait que l’opposition. Il a été projeté au stade Vélodrome dans un contexte difficile après seulement deux réunions à l’hôtel et un entraînement de veille de match. Il fait une très bonne rentrée. Nolan Le Garrec était préparé pour être finisseurs. Il a fait une très bonne rentrée. Depuis deux ans et notamment la tournée au Japon (2022), il est avec nous. Il s’approprie le poste, le rôle et le niveau international pour notre plus grande satisfaction. Quant à la modification de la composition d’équiper : qui dit intégrer des nouveaux joueurs, dit sortir des joueurs. Ce n’est pas notre projet, ni notre volonté. Nous sommes sur la solidarité d ans les grands moments comme dans les moments plus difficiles. Nous avons performé en groupe, nous avons perdu en groupe. Il y a de la solidarité. Nous voulons garder notre ossature mais aussi, comme pour Posolo Tuilagi, donner de la place aussi à des jeunes. Je rappelle aussi que pour le poste de deuxième ligne droit, on a perdu Meafou la veille du premier jour de rassemblement. On avait perdu Flament. On a perdu Romain Taofifenua la veille du match et nous avons eu un carton rouge dès le début de la rencontre. Voilà ce qui a propulsé Posolo Tuilagi en équipe de France. Ce sont des faits de jeu, des faits de vie."

Le débrief d’après match ?

"Nous sommes des compétiteurs, nous préparons pour gagner tous les matchs. Nous avons chuté, nous avons été battus. Dans le vestiaire, à chaud, ce n’était pas le temps de l’analyse, seulement celui de la solidarité. Dans ces moments-là, on s’appuie sur les valeurs du rugby. C’est la solidarité, le courage, l’engagement. Dans les grands moments , mais aussi dans les moments plus difficiles. Dans ce vestiaire, l’instant a été difficile à vivre. Pourquoi ? Parce que nous cherchons la victoire à chaque fois. La notion de groupe a beaucoup d’importance dans ces moments-là. C’était le cas aussi le lendemain. Dès que nous nous sommes remis au travail, nous avons parlé de ça dans l’intimité du staff, puis avec nos leaders et avec les joueurs. Nous avons pris le temps de partager ces émotions qui sont tout à fait normales, tout à fait humaines. Les valeurs du rugby nous apprennent à être plus fort ensemble et nous projeter sur le match suivant. Ça a été un grand bonheur de travailler sur l’analyse de ce match, sur ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné. Il faut que les joueurs sentent notre confiance. Cela n’empêche pas l’autocritique. Nous avons toujours été très exigeants envers nous-même. Ce travail collectif n’a qu’un seul objectif : faire gagner l’équipe de France."