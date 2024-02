Exclu contre l'Irlande vendredi dernier à Marseille, Paul Willemse a été suspendu quatre semaines par le comité de discipline du Tournoi des 6 Nations. Le Montpelliérain pourrait faire son retour face au pays de Galles avec les Bleus, si jamais il est rappelé.

Paul Willemse est fixé. Face à l'Irlande, le deuxième ligne tricolore a tout simplement vécu un cauchemar. Après avoir reçu un carton jaune à la 9ème minute, puis un carton rouge à la 32ème, le Montpelliérain avait laissé les Bleus à quatorze pendant une grande partie de la rencontre.

Ce mardi, il est passé devant la commission de discipline. L'international a écopé de quatre semaines pour son geste ayant entraîné le carton rouge, et trois pour le premier, sanctionné d'un jaune. Néanmoins, le comité a "estimé qu'il serait disproportionné que les suspensions s'additionnent". De ce fait, la plus grosse sanction a été retenue et le colosse d'origine sud-africaine sera privé de terrain pendant les quatre prochaines semaines. À noter qu'il peut réduire sa sanction d'une semaine s'il décide de suivre le Coaching Intervention Program (CIP).

Dans son communiqué, le Tournoi des 6 Nations a précisé "qu'il n'y avait pas de preuve suggérant que le joueur avait agi de manière malveillante ou intentionnelle dans l'un ou l'autre cas. La commission a également souligné que le joueur s'était admirablement comporté au cours de la procédure et qu'il avait fait preuve de remords pour ses actes."

Un possible retour contre le pays de Galles

Éloigné des terrains pendant quatre week-ends de match, Paul Willemse va bien évidemment manqué le déplacement en Écosse du XV de France (10 février), mais également celui au Racing 92 de Montpellier (17 février), la réception de Bayonne avec le MHR ou celle de l'Italie avec les Bleus (week-end du 24 et 25 février), puis la rencontre à Oyonnax en Top 14 (2 mars). Pour rappel, si le joueur décide de suivre le CIP, il pourra affronter les Oyomen en championnat.

Si jamais il est rappelé par Fabien Galthié, Paul Willemse pourra effectuer son grand retour à la compétition avec les Bleus à Cardiff face au pays de Galles. Son absence ce week-end devrait entraîner la titularisation de Cameron Woki en deuxième ligne aux côtés de Paul Gabrillagues. La titularisation du Racingman devrait être un des deux changements dans le quinze de départ de la France pour défier le XV du Chardon à Murrayfield.