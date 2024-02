La Fédération française de rugby a communiqué la liste des cinq joueurs libérés par le staff pour le déplacement en Écosse lors de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations. Dany Priso et Nicolas Depoortere en font partie.

Le jeu des allers-retours se poursuit. Dans le cadre de la convention entre la FFR et la LNR pour la mise à disposition des internationaux, la Fédération a dévoilé la liste des cinq joueurs libérés par le staff et qui ne postulent pas pour le deuxième match du Tournoi face à l'Écosse. On retrouve dans cette liste le centre de l'UBB Nicolas Depoortere, qui était arrivé en début de semaine après une performance remarquée dimanche dernier lors de la victoire girondine à Toulon. Au poste de trois-quarts centre, la libération de Depoortere mais aussi de Gailleton confirme que Fabien Galthié garde toute sa confiance dans l'association Danty - Fickou.

Lui aussi sur le terrain lors du dernier match de la 14e journée de Top 14 et auteur d'une belle prestation, le pilier gauche Dany Priso quitte le groupe et va rejoindre Toulon. Au poste de pilier gauche, sont conservés Cyril Baille et Sébastien Taofifenua qui seront sur la feuille de match en Écosse. Enfin, Antoine Gibert et Esteban Abadie sont remis à leur club et ne seront pas du voyage en Écosse.

Les 5 joueurs libérés Esteban Abadie (Toulon)

Nicolas Depoortere (UBB)

Emilien Gailleton (Section paloise)

Antoine Gibert (Stade français)

Dany Priso (Toulon)

Les cinq joueurs libérés confirment les dernières informations quant à la composition probable du XV de France. En effet, le Toulousain Alexandre Roumat, appelé en début de semaine, devrait être sur le banc des remplaçants face au XV du Chardon. Le sélectionneur annoncera son 15 de départ jeudi à 11h30.

La composition probable à J-4 du match face à l'Écosse Le XV : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Danty, 12. Fickou, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu ; 7. Ollivon, 8. Alldritt (cap.), 6. Cros ; 5. Gabrillagues, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille Remplaçants : 16. Marchand, 17. S. Taofifenua, 18. Aldegheri, 19. Tuilagi, 20. Roumat, 21. Boudehent, 22. Le Garrec, 23. Moefana

La rencontre se déroulera à Murrayfield, le coup d'envoi est prévu à 15h15.