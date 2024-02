Les titularisations de Cameron Woki et Louis Bielle-Biarrey exceptées, l’apparition d’Alexandre Roumat sur le banc de touche tricolore devrait être la seule grande nouveauté du groupe France, à Murrayfield.

Comme il en a l’habitude depuis sa prise de fonctions à l’hiver 2020, le sélectionneur national Fabien Galthié n’a pas entretenu le mystère autour de sa composition d’équipe et, mardi après-midi, nous vous donnions déjà les premiers contours de la formation amenée à affronter l’Ecosse, samedi après-midi à Murrayfield (15h15).

Hier, on avait ainsi pu constater à Marcoussis que par rapport au week-end passé, seuls Paul Willemse (suspendu quatre semaines pour une série de plaquages dangereux) et Yoram Moefana (choix du coach) allaient perdre leur strapontin de titulaire, en Écosse. Sur l'aile gauche, c'est Louis Bielle-Biarrey qui s’était donc entraîné mardi avec la « bonne » chasuble mardi quand Cameron Woki, remplaçant face à l’Irlande, revenait dans la cage aux côtés de Paul Gabrillagues, pour l’occasion revêtu de la tunique numéro 5. La tendance s’est évidemment confirmée lors de la journée de mercredi.

Roumat pour grandir l’alignement

Ceci état posé, d’autres nouveautés sont à attendre sur la feuille de match et à ce titre, Alexandre Roumat (26 ans) et Sébastien Taofifenua (31 ans, 4 sélections) ont donc énormément tourné avec les titulaires en puissance, mercredi après-midi. Si comme on le pressent, Roumat faisait son apparition sur le banc de touche à Edimbourg, le numéro 8 du Stade toulousain, excellent depuis le début de la saison, aurait sur ce deuxième round du Tournoi de grandes chances de fêter sa première sélection internationale. Pouvoir compter sur un tel joueur permettrait aussi de grandir un alignement tricolore en souffrance, contre l’Irlande (17-38)…

La composition probable à J-4 du match face à l'Écosse Le XV : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Danty, 12. Fickou, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu ; 7. Ollivon, 8. Alldritt (cap.), 6. Cros ; 5. Gabrillagues, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille Remplaçants : 16. Marchand, 17. S. Taofifenua, 18. Aldegheri, 19. Tuilagi, 20. Roumat, 21. Boudehent, 22. Le Garrec, 23. Moefana

La rencontre se déroulera à Murrayfield, le coup d'envoi est prévu à 15h15.