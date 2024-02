Alors que Fickou est loin d’avoir fait oublier sa Coupe du monde ratée et que Danty a beaucoup souffert à Marseille vendredi soir, la paire de centres tricolores est plus que jamais sous pression.

Pour ouvrir le Tournoi, Fabien Galthié avait offert aux battus du quart de finale du Mondial une opportunité de repartir de l’avant. C’était une manière de leur envoyer un message de confiance, mais aussi de les placer face à leurs responsabilités. Et, pour certains, une réponse était attendue, notamment au centre de l’attaque. Si Jonathan Danty n’a pas eu grand-chose à se reprocher sur la Coupe du monde, son âge avancé (31 ans) et ses derniers déboires en club (carton rouge et commotion) ne plaident pas forcément en sa faveur, à l’heure où le staff sait qu’il a d’autres solutions qui poussent derrière. Surtout, c’est Gaël Fickou qui devait une revanche après une compétition très discrète, voire carrément décevante… "Il m’a confié qu’il attendait plus de lui-même, avait même affirmé le sélectionneur le concernant. C’est un champion, il est très lucide sur sa performance, sur sa vision et ses ambitions. La réponse, c’est lui qui l’a et qui va l’apporter." En l’occurrence, c’est raté sur le match à Marseille. Certes, il serait injuste de pointer Fickou davantage qu’un autre joueur, lui qui a au moins eu le mérite de défendre plus que de raison (dix plaquages, aucun manqué) mais c’est malheureusement insuffisant, tant il est un cadre de cette sélection et tant son influence est censée être immense.

Une concurrence féroce

Au-delà, il est dur de ne pas lier aujourd’hui les destins de Danty et Fickou, très amis dans la vie depuis longtemps, partenaires au Stade français entre 2018 et 2021 et associés en équipe nationale depuis novembre 2021. Ensemble, ils ont battu les All Blacks, les Springboks, ont remporté le grand chelem 2022… C’est clairement le duo de centres qui symbolise une période dorée du XV de France, avec de nombreux succès à la clé. Mais, s’ils sont désormais remis en cause, c’est donc parce que la concurrence se fait de plus en plus pressante. En effet, Yoram Moefana (23 ans) – dont le profil de puncheur a toujours été apprécié par Galthié – a été aligné à l’aile contre l’Irlande mais c’est au centre, son poste de prédilection, qu’il crève l’écran ces derniers temps avec l’Union Bordeaux-Bègles. Notamment quand il évolue à côté de Nicolas Depoortère (21 ans) et qu’il est placé en numéro 12. Et le capitaine des champions du monde des moins de 20 ans l’été passé, justement, a lui aussi tapé dans l’œil de l’encadrement tricolore, qui l’a convoqué dans le groupe élargi et qui souligne en coulisses la qualité de ses entraînements. Sans oublier son compère palois Emilien Gailleton (20 ans), sensation de la saison dernière et qui fut à deux doigts de s’inviter dans les trente-trois du Mondial. En clair, Danty et Fickou n’ont peut-être plus de droit à l’erreur.